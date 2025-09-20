¡Ö¥¹¥¯¥¨¥Ë POP UP CAFE¡×¤¬Åìµþ¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª Âè1ÃÆ¡ÖFF9¡×¥³¥é¥Ü¤¬ËÜÆü9·î20Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê³«ºÅ25th¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥±ー¥¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥Ë¥åー¥È¥ó¤Ï¡¢¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡ÖSQUARE ENIX POP UP CAFE¡×¤ò9·î20Æü¤ËÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥»¥é¥Ü¥¿¥ïー¡×1F¤«¤é3F¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡£¥ªー¥×¥óÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯2025Ç¯¤Ë25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーIX¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬12·î12Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖSQUARE ENIX POP UP CAFE¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥»¥é¥°¥ëー¥×¤¬¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿2026Ç¯½Õ¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥«¥Õ¥§¡£2¡¦3F¤Ï¥«¥Õ¥§¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤¹¤ë¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢1F¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤Ï¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¥«¥Õ¥§¥¹¥Úー¥¹¤ÏÍ½Ìó¼ÔÍ¥Àè¤Ç¤ÎÍøÍÑ¡¢¥°¥Ã¥º¥¹¥Úー¥¹¤ÏÃ¯¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡1FÅ¹Æ¬¤ËÌÌ¤¹¤ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤¿¤¤¾Æ¤¡¦¾Æ¤°òÀìÌçÅ¹¡Ö¾¡¸ÞÏº¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¹¥é¥¤¥à¡×¤È¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Á¥ç¥³¥Ü¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÀ½¤¿¤¤¾Æ¤¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¥á¥Ë¥åー
ÄÌ´ü¥á¥Ë¥åー
25th¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥±ー¥
²Á³Ê¡§1,760±ß
25th¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥é¥Æ¥¢ー¥È
²Á³Ê¡§880±ß
¥Ó¥Ó
²Á³Ê¡§990±ß
Á°´ü¥á¥Ë¥åー
9·î20Æü～10·î31Æü
¥¬ー¥Í¥Ã¥È¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅí¿§¥×¥Ç¥£¥ó¥°
²Á³Ê¡§1,320±ß
±ë¿§¤Î¥µ¥é¥Þ¥ó¥Àー¥Ú¥¹¥«¥Èー¥ì
²Á³Ê¡§1,430±ß
¥ê¥ó¥É¥Ö¥ë¥àÅÁÅý¤Î¼íÎÄÎÁÍý
²Á³Ê¡§2,420±ß
¤³¤³·¡¤ì¡ª¥Á¥ç¥³¥Ü¥°¥êー¥ó¥µ¥é¥À
²Á³Ê¡§1,100±ß
¥âー¥°¥ê¤Î¥èー¥°¥ë¥È¥µ¥ó¥Çー
²Á³Ê¡§1,100±ß
´Ñ·à¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á
²Á³Ê¡§1,210±ß
¥¸¥¿¥ó/¥¹¥¿¥¤¥Êー
²Á³Ê¡§³Æ990±ß
(º¸)¥¸¥¿¥ó(±¦)¥¹¥¿¥¤¥Êー
¥Õ¥é¥¤¥ä/¥Ù¥¢¥È¥ê¥¯¥¹
²Á³Ê¡§³Æ880±ß
(º¸)¥Õ¥é¥¤¥ä(±¦)¥Ù¥¢¥È¥ê¥¯¥¹
¥½ー¥ó¤È¥¾ー¥ó
²Á³Ê¡§880±ß
¸å´ü¥á¥Ë¥åー
11·î1Æü～12·î12Æü
¥Ó¥Ó¤Î¹õËâË¡¥¹¥¤ー¥Ä
²Á³Ê¡§1,320±ß
¥¸¥¿¥ó¤ÎÁÐ·õ¥°¥ê¥ë¾Æ¤
²Á³Ê¡§1,100±ß
¥¨ー¥³¤Î¤²¤ó¤³¤Ä°ò¤Î¥·¥Á¥åー
²Á³Ê¡§1,320±ß
¥âー¥°¥ê¤Î¥µ¥é¥À¥µ¥ó¥É
²Á³Ê¡§1,320±ß
¥¯¥¤¥Ê¤ÎÂç¹¥ÊªÆþ¤ê¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¥«¥ìー
²Á³Ê¡§1,540±ß
¹õËâÆ»»Î¤Î¥Ê¥Á¥ç¥¹
²Á³Ê¡§1,100±ß
¥¬ー¥Í¥Ã¥È
²Á³Ê¡§880±ß
¥µ¥é¥Þ¥ó¥Àー/¥¯¥¸¥ã
²Á³Ê¡§³Æ880±ß
(º¸)¥µ¥é¥Þ¥ó¥Àー(±¦)¥¯¥¸¥ã
¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー
²Á³Ê¡§990±ß
ËâË¡¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥¢or¥Ö¥ê¥¶¥Éor¥µ¥ó¥Àー¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ880±ß
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£
¥«¥Õ¥§¥¹¥Úー¥¹¤´ÍøÍÑÆÃÅµ¡§¥é¥ó¥À¥à¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¡ÊÁ°´ü3¼ï/¸å´ü3¼ï¡Ë
¥é¥ó¥À¥à¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¡ÊÁ°´ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë
¥é¥ó¥À¥à¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¡ÊÁ°´ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë
¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åーÃíÊ¸ÆÃÅµ¡§¥é¥ó¥À¥à¥³ー¥¹¥¿ー¡ÊÁ°´ü8¼ï/¸å´ü8¼ï¡Ë
¥é¥ó¥À¥à¥³ー¥¹¥¿ー¡ÊÁ°´ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë
¥é¥ó¥À¥à¥³ー¥¹¥¿ー¡Ê¸å´ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë
ÍøÍÑÊýË¡¡Ú¥«¥Õ¥§¥¹¥Úー¥¹¡Û
¡¦»öÁ°Í½ÌóÍ¥Àè¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤È¤Ê¤ê¡¢¶õÀÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Î¤ßÅöÆüÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¤´ÍøÍÑ»þ´Ö¤Ï90Ê¬À©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤´ÍøÍÑ40Ê¬Á°¤¬¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¤Ç¤¹¡Ë¡£
¡¦¥«¥Õ¥§¥¹¥Úー¥¹¤´ÍøÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Á¥ãー¥¸ÎÁ1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ/¥É¥ê¥ó¥¯1ÇÕ+¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È1ËçÉÕ¤¡Ë¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ï¥ó¥ªー¥ÀーÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¥ãー¥¸°Ê³°¤Ë¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÉÊ°Ê¾å¤Î¤´ÃíÊ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥á¥Ë¥åー¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀìÍÑ¤ÎQR¥³ー¥É¤è¤ê¤´¼«¿È¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤Æ¤´ÃíÊ¸¤Ë¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥Á¥ãー¥¸ÎÁ¤Ï¤ª²ñ·×»þ¤Ë¤´°û¿©Âå¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ªÀÊ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥«¥Õ¥§¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ë¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È1Ëç¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ë¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤´ÃíÊ¸1ÉÊ¤Ë¤Ä¤¥³ー¥¹¥¿ー1Ëç¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ë¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¤Ï¤´ÆþÅ¹»þ¤Ë¤ªÅÏ¤·¡¢¥³ー¥¹¥¿ー¤Ï¤´Äó¶¡»þ¤Ë¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£¡Ú¥°¥Ã¥º¥¹¥Úー¥¹¡Û
¡¦¥«¥Õ¥§¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦º®»¨¤ÎºÝ¤ÏÆþ¾ìÀ©¸Â¤òÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ØÆþ¸Ä¿ôÀ©¸Â¤òÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSQUARE ENIX POP UP CAFE¡×¡Ê¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹ ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥× ¥«¥Õ¥§¡Ë
±Ä¶È´ü´Ö¡§9·î20Æü～2026Ç¯½Õ¡ÊÍ½Äê¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ～22»þ¡Ê¥«¥Õ¥§¥¹¥Úー¥¹¤Ï21»þ20Ê¬¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¡Ë
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3ÃúÌÜ36-1 ¥Ñ¥»¥é¥Ü¥¿¥ïー 1F/2F/3F
ÀÊ¿ô¡§50ÀÊ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥¹¥é¥¤¥à¾Æ¤¡¦¥Á¥ç¥³¥Ü¾Æ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
(C) SQUARE ENIX
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO