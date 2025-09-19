Î©²Ö¹§»Ö»á¡¢¥Ò¥«¥ë¤Î¡ÖÉâµ¤OKÀë¸À¡×¤ò»Ù»ý¡¡¤¤¤Ä¤«ÆüËÜ¤ÎÁíÍý¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬¡Ö¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHKÅÞ¡×¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¡Ê57¡Ë¤¬18Æü¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ò¥«¥ë¡Ê34¡Ë¤Î¡ÖÉâµ¤OK¡×Àë¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ò¥«¥ë¤Ï14Æü¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿YouTubeÆ°²è¤Ç¡¢ºÊ¡¦¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤ÈÅÐ¾ì¤·¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢Éâµ¤OK¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤³¤ì¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î©²Ö»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¡È¥Ò¥«¥ë¤¯¤ó¤¬¾ÍèÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ë¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥Ò¥«¥ë¤¯¤ó¤â¤³¤ì¤ò²¿²ó¤«YouTube¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤¤¤¦¤È¡Öº£¤ÎÆüËÜ¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤È¤«À¯¼£²È¤Ã¤Æ¡¢É½ÌÌ¤À¤±¤Ç¥¯¥º¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡Ö¥Ò¥«¥ë¤¯¤ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¾åÊÕ¤À¤±¤Î¿Í´Ö¤è¤ê¡¢Á´Á³ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±ê¾å¤·¤¿¸å¤â¤Ö¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬À¨¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥Ò¥«¥ë¤¯¤ó¤Ï¿Í¤È°ã¤¦¤«¤é¸÷¤êµ±¤¤¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢À¨¤¯ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤·¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÀ¨¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡ÖÆüËÜ¤¬ËÜÅö¤Î´íµ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥Ò¥«¥ë¤¯¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ò²¡¤·ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£