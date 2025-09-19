2024年に日本公開された『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ』の続編となる『Five Nights At Freddy’s 2（原題）』が、『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ2』の邦題で2026年1月23日に公開されることが決定した。

参考：映画業界受難の2020年でも存在感抜群 ブラムハウス・プロダクションズの実績を振り返る

スコット・カーソン原作の人気ホラーゲームシリーズを、『M3GAN／ミーガン』『ブラック・フォン』『透明人間』などのブラムハウスが製作を手がけ映画化した『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ』。北米でオープニング興収約8000万ドルを記録すると、その年に公開されたホラー作品で興収No.1に。最終的に全世界の累計興行収入は約3億ドルを達成し、ブラムハウス史上No.1の興収も記録した。

続編となる本作では、前作で高い評価を受けたエマ・タミが監督を続投。脚本は原作となったゲームシリーズを生み出したカーソンが再び手がけた。製作には、ブラムハウス創設者でありCEOのジェイソン・ブラム、そして前作に続きカーソンが参加。製作総指揮には、監督のタミをはじめ、ベアトリス・セケイラ、クリストファー・ワーナー、ラッセル・バインダー、マーク・モーストマンが名を連ねている。

さらに、前作に引き続き、廃墟のピザ店の元警備員だったマイクをジョシュ・ハッチャーソン、地元の警官ヴァネッサをエリザベス・レイル、マイクの妹・アビーをパイパー・ルビオがそれぞれ務め、ジェレマイア役のテオダス・クレイン、ウィリアム・アフトン役のマシュー・リラードも続投する。

また、本作の新キャラクターとして、『暗黒と神秘の骨』シリーズのフレディ・カーター、『ジュラシック・パーク』のウェイン・ナイト、『アナベル 死霊博物館』のマッケナ・グレイス、そして『スクリーム』のスキート・ウールリッチが出演する。

映画『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ2』USトレーラー あわせて公開された字幕入りのUSトレーラーは、若者グループが車で乗り付け、深夜に廃墟へ立ち入る姿が映し出される。数十年に渡り、廃墟化しているにもかかわらず“Pizza”のネオンサインだけが点灯する「フレディ・ファズベアーズ・ピザ」の1号店。「ここで少女が殺害されたの」といういわくつきの店の中には、かつて看板キャラクターだった人気のマスコットたちがビニールをかけられひっそりと置かれていた。真っ暗で不気味な雰囲気の店内を奥に進むと、誰もいないにもかかわらず機械が自動的に動き出し、恐怖におののく女性の叫び声が。

次に映像が変わり、1年前に怪奇事件の起きた廃墟のピザレストラン「フレディ・ファズベアーズ・ピザ」の元警備員マイク（ジョシュ・ハッチャーソン）と地元の警官ヴァネッサ（エリザベス・レイル）の姿が映し出される。廃墟のピザレストランで起きた恐怖の怪奇事件は、街で語り継がれるうちに脚色され、地元では奇妙な伝説として広がり、“ファズフェス”という名のイベントにまで発展していた。マイクとヴァネッサはマイクの妹で心を閉ざすアビー（パイパー・ルビオ）に、彼女のかけがえのない友達「フレディ・ファズベアーズ・ピザ」のマスコットたちの真実を隠し、平穏に過ごしていた。彼らを恋しがるアビーのためマスコットの修理も検討される中、アビーに「タスケテ」「サガシニキテ」とそっと呼びかける声が。「アンナイスルカラ」と促され、アビーは自宅からひそかに抜け出す。クマのフレディ、ウサギのボニー、ヒヨコのチカ、キツネのフォクシーと再会しようとしたとき、「フレディ・ファズベアーズ・ピザ」の起源にまつわる闇が暴かれ、何十年もの間封印されてきた恐怖が解き放たれる。そして。映像には廃墟のピザ店を飛び出し、街の至る所に出没する最凶マスコットたちの狂気的な姿が映し出されている。（文＝リアルサウンド編集部）