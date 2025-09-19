¤ï¤º¤«2Ê¬¤Ç¡Ä7Éô¥ê¡¼¥°²ÃÆþ¤ÎÄ¶ÂçÊª¤¬¡Ö¿À¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¡¡¥Õ¥¡¥óÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡ÖÀ¸ÂÖ·ÏÇË²õ¡×
ÀéÍÕ¸©¼Ò²ñ¿Í1Éô¤ÎÅì³ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿L¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤Ç½é¥´¡¼¥ë
¡¡ÀéÍÕ¸©¼Ò²ñ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô¤ÎFC GRASIONÅì³ë¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿FW¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¤¬¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡J1¥ê¡¼¥°ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯3°Ì¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿°ìÀï¤Ç¡Ö¿À¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡34ºÐ¤ÎL¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¤ÏÊì¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ä¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯1·î¤Ë¾¾ËÜ»³²í¤Ë²ÃÆþ¡£¤µ¤é¤ËÆ±Ç¯8·î¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢2020Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏJ1¥ê¡¼¥°¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤Î15ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤äÆÊÌÚSC¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸å¤Ë¡¢°ìÅÙ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ØÌá¤Ã¤¿¤¬¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤¬ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¶Ã¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Êä¶¯¡×¡ÖÀ¸ÂÖ·ÏÇË²õ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡FC GRASIONÅì³ë¤Ï9·î14Æü¤Ë¸å´ü¥ê¡¼¥°¤ÎÂè2Àá¤ÇÇðTOR¡Ç82¤ÈÂÐÀï¤·¡¢7-0¤ÇÂç¾¡¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÇL¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¤Ï5-0¤ÈÂç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ç²ÃÆþ¸åÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¤¹¤ë¤È¡¢2Ê¬¸å¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡Ö¡ÈÍýÉÔ¿Ô¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡É¿À¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤È¤½¤Î³èÌö¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥´¡¼¥ë¡ª¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¥¢¥¸¥¢ºÇ¹â¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡12¾¡1Ê¬¤ÈÌµÇÔ¤ÎFC GRASIONÅì³ë¤Ï»Ä¤ê3»î¹ç¤Ç2°ÌNAGAREYAMA FC¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò¡Ö12¡×¤Ë¹¤²¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬·èÄê¡£´ØÅì¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î¾º³Ê¤¬·ü¤«¤«¤ë¡Ö´ØÅì¼Ò²ñ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£½ÅÍ×¤ÊÀï¤¤¤¬¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿L¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¤Î³èÌö¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë