10月クールの日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）に出演することが発表された目黒蓮（28）。Snow Manとしては11月から5大ドームツアーが始まるが、多忙を極める目黒の異変にファンがざわついている。

ファンが注目しているのは目黒のブログ。有料会員だけが読むことのできるものだが……。

「目黒さんはこの2カ月間で一度もブログを更新していないのです。会員は月額330円でSTARTO ENTERTAINMENTのタレントのブログなどを楽しめるというサービスです。目黒さんはこれまで、自身の心境をファンに発信できる場として月に一度はブログを更新することがほとんどでした。

目黒さんの最後の更新は6月7日。日産スタジアムで行われたグループのライブの報告でした。月額330円というと安いようにも思えますが、目黒さんのブログを楽しみに登録しているファンにとっては2カ月間一切音沙汰がないというのは寂しくも感じられるのではないでしょうか」（芸能関係者）

制作関係者は言う。

「この夏、目黒さんは福田雄一監督による主演映画の撮影に臨んでいました。Snow Manとしても、8月に『サマーソニック・バンコク2025』に出演するためタイ・バンコクを訪問するなどグループ活動も当然多忙。あまりの忙しさにブログを更新する余裕もないのかもしれません。ただ、ここまで働き詰めだと昨夏のようになってしまわないか、心配で……」

昨夏の目黒は、突然の“活動休止”でファンを騒然とさせた。

「’24年8月、目黒さんは主演ドラマ『海のはじまり』（フジテレビ系）の撮影に臨んでいましたが、その最中に体調不良で活動を休止。一定期間ドラマの撮影がストップすることとなりました。多忙に猛暑でのロケも重なり、体調も限界にきていたようです。デビュー以来常に仕事が詰まった状態だったので、疲れも溜まっていたのでしょう。

‘22年のドラマ『silent』（フジテレビ系）の際には気を張りすぎて2〜3キロ痩せたというほど自身を追い込むタイプなので、激務ゆえにまた体調を崩したりはしないかと不安になります」（前出・制作関係者）

ファンも、目黒のブログを待ちながらも彼の体調を案じているようだ。X上には次のような声が上がっている。

《目黒蓮くんブログまだかなぁ。忙しいんだろうなぁ》

《目黒蓮て月1回（短文でもいいです）ブログあげることも出来ないくらい忙しいんか、、、？》

《目黒くんが忙しい時はブログもインスタもシーンとしてるね わかってるよ ただ体に気をつけてね》