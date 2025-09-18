2022年オレゴン大会覇者のカーリー

陸上・世界選手権東京大会の開催中に、衝撃ニュースが飛び込んできた。ドーピング（薬物）容認の総合大会「エンハンスト・ゲームズ」の公式Xは日本時間18日、男子100メートルの2022年オレゴン世界選手権金メダリスト、フレッド・カーリー（米国）が参戦すると発表した。

「エンハンスト・ゲームズ」のエンハンストは「強化された」を意味し、ドーピング容認の大会として世界で物議をかもしている。

同大会の公式Xは、「フレッド・カーリーがエンハンストゲームズに参戦 初の陸上選手。初の男子アメリカ人選手。エンハンストへようこそ」とつづった。

カーリーは、大会公式サイトで「この新たなチャプターとエンハンストゲームズへの参戦を楽しみにしている」とし、「世界記録は、俺のキャリアにおける究極の目標だった。この参戦で、自分の限界に挑戦し、史上最速の人間になるために全力を注ぐ機会が得られた」とコメントしている。

自己ベスト9秒76で元世界王者の超大物の参戦。Xにも様々な声があふれた。

「こんなことありえない」

「嘘だろ、彼の評判を汚そうとしている。スポーツ界で私のお気に入りの一人だったのに悲しい」

「不名誉だ」

「以前まで大ファンだったのが信じられない」

「コイツは疑惑を晴らすつもりはない」

「これが本当なことがあるのか???」

「おいおい、狂っているのか？（笑）」

エンハンスト・ゲームズは第1回大会を来年5月に米ラスベガスで開催予定。陸上の短距離や競泳、重量挙げが実施されるが、世界反ドーピング機関（WADA）などスポーツ関係団体からの批判を浴びている。

カーリーは今月12日、世界陸連（WA）の独立監視部門であるアスレティックス・インテグリティー・ユニット（AIU）から、ドーピング規則の居場所通知義務に違反したとして、2年間の暫定的資格停止処分を科された。



（THE ANSWER編集部）