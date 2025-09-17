気鋭のライトノベル作家とイラストレーターがタッグを組む、１話５分×４連作のショートアニメプロジェクト『週刊ラノベアニメ』。10話のハイライトをピックアップ！

■痩せるだけじゃダメ！ 復讐相手を惚れさせるため、声や仕草も要特訓！

日向夏が原作を手掛け、桶乃かもくがキャラクターデザインを務める『ファムファタル育成計画』。ダイエットに励むぽっちゃり男子高校生・祐樹の日々を描く。

トレーニングを続けて体幹が安定してきた祐樹（CV：山下大輝）。だが鏡（CV：熊谷健太郎）の口から、ある疑問が。大事な従妹をフった男に復讐するため「痩せてスタイルを良くする。相手の好みの服を着る」まではいいとして「声は？仕草は？」。

©ラノベアニメ製作委員会

「気づいてしまったか…」と呟くのは友人の鈴木（CV：白井悠介）。「いくら見た目が完璧になろうとも、惚れさせるには実際に会わないとダメだろ～？」と山田（CV：広瀬裕也）。

「ちょい待ち！」と祐樹は、精一杯女性らしいポーズをとってみせるが……。

©ラノベアニメ製作委員会

山田「これは要訓練だな」

鏡「訓練でいけるのか！？」

鈴木「家庭部に監修を頼むか…付け焼刃じゃ無理そうだから早めに取り組みたいな」

鏡「じゃあ1日1時間空けよう。足りない消費カロリーは他の運動の負荷を上げる」

山田「頼んだ！」

早速クラスのギャルたちに交じって女子トークに花を咲かせる祐樹だが「何か得るものが違う気がする…」。

鈴木が「女子らしさを追求してもただの女子の模倣に過ぎない。そこに何かしら理想を加えないといけない」と歌舞伎の女形を例にアドバイスをすると、山田がある動画を3人に見せ……。

©ラノベアニメ製作委員会

【TVer】「要は中身が男であっても、落とされそうになる雰囲気があるってことだろ。だったら、歌舞伎よりもっと現代的で分かりやすいのがあるぞ」と山田が見せたものは？

■市民のための新しいエンタメで、フランス革命を阻止！？ マリーの野望とは

オタク女子が転生してヴェルサイユ宮殿に嫁ぎ、未来を変えようとする『マリー・アントワネットに転生したので全力でギロチンを回避します』。マリー（CV：ファイルーズあい）は夫で王太子のルイ（CV：増田俊樹）、デュ・バリー夫人（CV：田澤茉純）、ルイの弟王子シャルル（CV：土岐隼一）と共にお忍びでパリのオペラ座へ。

©ラノベアニメ製作委員会

上演されたオペラは退屈な内容で、観客の半数は王子を眺め、半分は居眠りしている有様。

王宮への帰り道、感想を聞かれたマリーは「歌手は良かったけど…」と演出に不満を漏らす。

©ラノベアニメ製作委員会

マリー「オペラっていつもあの調子なの？ どうしてもっと面白くしないのかしら」

ルイ「オペラの伝統を守っているんだよ」

シャルル「平たく言えば惰性だね。何も変えない方が楽だもん」

（退屈なオペラでも観に来るのは、他に娯楽が少ないから…でももし、もっと面白い娯楽があったら？）

将来、革命が起きるなんて想像もつかないほど、平民に人気の王子たち。

（今ならまだ間に合うんじゃない？ 王子たちの人気をゆるぎないものにすれば革命を止められるかも…！）

マリーは立ち上がり、３人を前に高らかに宣言する！

「フランスには新しい、市民のためのエンタメが必要だと思うのです！ 伝統に縛られない、真に面白く楽しい、市民のための娯楽を作りましょう！」

©ラノベアニメ製作委員会

【TVer】フランス全土を席捲し、さらにはヨーロッパ進出を目指し、革命を止めてみせる！マリーの壮大なエンタメ計画がスタート！？

■誕生日の夜、水族館に立ち寄った2人。その帰り道、告げる想いは……

©ラノベアニメ製作委員会

『傷心タイムリープ』10話では、若菜（CV：高柳知葉）の18歳の誕生日、遊園地に出かけた後に水族館へと寄り道し、和瀬（CV：坂田将吾）と過ごす様子が描かれた。

©ラノベアニメ製作委員会

「今年の夏はいろんなことしようよ」「夏祭りとか、行きたいな」と言う若菜に、和瀬は「…そう、だな」と曖昧な返答。

水族館からの帰り道、若菜が見ていたぬいぐるみを、和瀬は「はい、プレゼント」と差し出す。その後、「若菜には感謝してる」と切り出した和瀬。そこで語られた和瀬の思いとは…。

©ラノベアニメ製作委員会

【TVer】「最近若菜、変わったよな」と言う和瀬に、若菜は「和瀬が私を変えたんだ」と明かし、和瀬に歩み寄る。未来でもずっと隣にいるために、若菜が告げた胸の内は――。

■大切なバディと凶器を持った男が鉢合わせ。刃が小町にも向けられて…！

長月達平が原作を手掛け、千種みのりがキャラクターデザインを務める『Jack the Reaper』。

女性警官の小町（CV：本渡楓）から、主人公・時城（CV：石川界人）が警察官殺人事件の犯人と目されている有力な証拠が告げられる。時城は変装の達人で両利きだった！

©ラノベアニメ製作委員会

（才能が裏目に出ることなんてあるんだー！？）とショックを受ける時城。

それでも「10年20年、私の警察官人生の全部を使ってでも、あなたを救ってみせます！」と宣言する小町に、時城は「俺をここから連れ出して、一緒に捜査してくれないか？」と頼む。

©ラノベアニメ製作委員会

「二人なら、俺たちなら事件を解決できる。そう信じたくなった」と告げる時城に、小町は「あなたの口車に乗ってあげます」と答え、時城とともに部屋の外へ出ようとする。

が、その瞬間、３時を告げる鐘が鳴り――。

©ラノベアニメ製作委員会

【TVer】取調室の外から、黒づくめの男が姿を現す。初めて小町と黒い男が鉢合わせし、その刃が小町に向けられる！？「やべえ！」黒い男に立ち向かった時城は……

ショートアニメ4本が連続で展開される『週刊ラノベアニメ』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット『ANiMAZiNG!!!』枠にて放送。TVerでも無料配信。

なお、この『週刊ラノベアニメ』第10話は、９月13日深夜に放送された。