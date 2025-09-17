9月16日、矢口真里がInstagramを更新。モーニング娘。の歴代リーダーらとの写真を公開し、反響を呼んでいる。

9月14日〜15日に動画配信サービス・Huluにて配信された、“モーニング娘。の未来を熱く語り合う史上最大のリーダー会議”をテーマとした番組『モーニング娘。の未来もWow Wow リーダー会議』に出演した矢口。

同番組には、現役メンバーと矢口のほか、中澤裕子、飯田圭織、高橋愛、譜久村聖、生田衣梨奈といった、かつてグループリーダーを務めた面々が集まった。

この放送を受けて、矢口は16日に更新した自身のInstagramにて、「みんなといっぱい写真撮ったよ」「多過ぎてまとめるの大変だったw」「珍しくピンク着た」とコメントすると、かつてリーダーを務めたメンバーらとの集合写真や、ピンクの衣装を着用したソロショットを公開。

また、「久しぶりに集まっても久しぶりの感じがしない人達」「ずっと居心地の良いこの感じ本当不思議」と、メンバーの絆を感じさせる言葉を綴っていた。

この投稿に対し、ファンからは、「嬉しいオフショット」「豪華メンバーですね」「レジェンド」「全然歳取らない」「皆さんお綺麗」「超超超超いい感じ」「素敵なお写真」などの反響が寄せられている。

2005年にモーニング娘。を離れた後も、ソロでバラエティ番組を中心に活動し、SNSでも近況を発信している矢口。私生活では2018年の3月26日に夫と入籍し、6歳の長男、3歳の次男の母として子育てに奮闘中だ。

画像出典：矢口真里オフィシャルInstagramより