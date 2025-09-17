スズキ新「アルト」がスゴい！ もはや「アルト“ワークス”」仕様!? 伝説の「スポーツハッチ」風“純正レトロ”カスタム「ブラックスタイル」に注目！

「痛快DOHCターボ」ではないけれど……

スズキは2025年7月22日、軽セダン「アルト」を一部改良しました。

ビジネス需要にも応えるベーシックなモデルですが、いっぽうで往年のスポーツハッチを思わせるカスタマイズアイテムが用意されたことで、いま密かに注目を集めています。

軽のスポーツハッチ（ホットハッチ）文化を象徴したモデルといえば、その代表格としてかつて販売されていた「アルトワークス」が挙げられます。

1980年代から1990年代にかけ人気を集めたものの、2000年代に入りいったん終了。その後、2015年に8代目アルトで復活し、惜しまれつつも2021年のモデルチェンジを機に、再び生産を終えました。

最高出力64PSを発揮する660cc直列3気筒DOHCターボと、超軽量な車重670kg（最終モデル・5速MT）という痛快パッケージは今もファンの語り草ですが、現行の9代目アルトのカタログにその名は見当たりません。

一方で2021年12月に誕生した9代目アルトは、「気軽」「安心」「愛着」を掲げる実用派。660cc自然吸気エンジンとマイルドハイブリッドが選べ、FFと4WDをそろえつつWLTCモードで最大28.2km／Lという燃費性能を実現しています。

2025年7月の一部改良では、柔らかな造形の新バンパーとルーフエンドスポイラーを採用し、空力と上質感を両立。

同時に先進安全装備を「デュアルセンサーブレーキサポートII」へ刷新し、低速域の前後衝突軽減や車線逸脱抑制などを標準化しました。

そんな「実用車」のアルトに“走りの黒”を吹き込むのが純正アクセサリー「BLACK STYLE（ブラックスタイル」です。

前後「S」エンブレムと車名ロゴを漆黒化。フォグランプベゼル、ドアミラーカバー、カラードドアハンドルも黒仕上げとし、14インチフルホイールキャップをブラックで統一します。

さらにサイド下部へ斜めストライプの専用デカールを貼付すると、かつてのアルトワークスを想起させるスポーティな佇まいが立ち上がります。

テールゲートに配した初代アルト由来の赤色センターラベルを配したレコード風デコステッカーも、歴史へのオマージュを感じさせる仕掛けです。

この「ワークスを彷彿とさせる黒化キット」は「実用アルトでも走りのDNAを楽しめる」とSNSで急速に話題を集めています。

エンブレム（ブラック・3点）1万5840円、フォグランプベゼル1万1550円、LEDフォグランプセット5万710円、ドアミラーカバー（ブラック）1万0780円、カラードドアハンドル（ブラック）3万2010円、フルホイールキャップ（14インチ・4枚）2万6840円、バックドアガーニッシュ2万3650円、サイドデカール3万6300円、デコステッカー4840円といった主要部品を合計すると、およそ21万円強となります（価格は消費税・参考取付費込み）。

車検対応の純正パーツで統一できる安心感や、予算に合わせてパーツを段階的に追加していく楽しみ方も、ベーシック軽セダンらしい現実味といえるでしょう。

※ ※ ※

アルトワークスの消滅で“走りの軽”を望む層は選択肢が減ったものの、ブラックスタイルの登場は「まずは雰囲気から楽しむ」という受け皿となりました。

燃費と安全性を極めたベーシック軽に「漆黒の個性」を加える。こうしたスズキの提案は、かつてのワークスが培った“遊び”の精神を現代流に再解釈したものといえるでしょう。

経済性と個性を両立させる黒いアルトは、実用車の枠を超えてユーザーのライフスタイルを彩る相棒となるのか。今後のさらなる展開にも注目です。