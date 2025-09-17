日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開するケンタッキーフライドチキンが、「にんにく醤油（しょうゆ）チキン」を9月17日から数量限定で発売しています。

“追いにんにく”できる別添ソースも登場

同商品は2021年に初登場。“にんにく×醤油”の香ばしい風味のチキンで、サクサク衣とジューシーなチキンに、にんにく醤油のうまみが絡み合った一品となっています。トウガラシのピリッとした辛みとゴマの香ばしさが感じられるチキンです。

今年は「にんにく醤油チキン」に合わせて、「にんにく醤油マヨ」も登場しています。“追いにんにく”が楽しめる、ガツンと香るニンニクと、“濃厚マヨ”のまろやかさが特徴の別添ソースです。同社は、「お好みに合わせて量を調整できるので、少しかければ程よいアクセントに、たっぷりかければ“追いにんにく”のガツンとした満足感を存分に味わえます」とコメントしています。

SNSでは「これは絶対見逃せない」「とても食べたい」「やばうまそう」「見てるだけで誘惑が…」「絶対買うヤツ」「にんにく醤油の香りだけでご飯が進みそう」といった声が多く上がっています。

また、新登場の別添ソース「にんにく醤油マヨ」について、「にんにく醤油マヨ、めっちゃ楽しみ！」「両方頂こう」「醤油マヨ食べたい」「マヨやば！」「にんにく醤油マヨも登場！？ 絶対食べたい」「にんにく醤油マヨ気になる！」など、期待の声が寄せられています。

価格は、「にんにく醤油チキン」の単品が330円（以下税込み）。にんにく醤油チキン、オリジナルチキン、選べるサイド1個、ドリンク（M）がセットになった「食べくらべセット」が980円。にんにく醤油チキン2ピース、オリジナルチキン2ピース、選べるサイド1個がセットになった「食べくらべ4ピースパック」が1490円。にんにく醤油チキン3ピース、オリジナルチキン3ピース、選べるサイド2個がセットになった「食べくらべ6ピースパック」が2240円です。

また、にんにく醤油チキン、オリジナルチキン、選べるサイド1個、ドリンク（M）、にんにく醤油マヨがセットになった「追いにんにくセット」が1000円、「にんにく醤油マヨ」の単品が30円です。

数量限定のため、なくなり次第終了。全国の店舗（一部を除く）で販売中です。