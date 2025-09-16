次世代アニメ制作レーベル「Animatica」始動／第一弾は『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』
次世代のアニメ制作レーベル「Animatica」が本格始動！ 第一弾は『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』であることが発表された。
TVアニメをはじめとする各種アニメ作品の企画・制作を手がけるフロンティアワークスと、モーションコミック制作事業を展開する動楽による、新たなアニメ制作レーベル「Animatica（アニマティカ）」が本格始動する。
日本のアニメ制作は高度に進化し、世界中に熱狂的なファンを生み出してきた。しかしその一方で、制作費の高騰、クリエイターの確保の難しさ、長期にわたる制作スケジュールといった課題も顕在化しており、持続可能なビジネスモデルの構築が求められている。
このような状況を踏まえ、両社は原作コミックをベースとした「モーションコミック」に着目。
今回立ち上げる新レーベル「Animatica」では、従来のモーションコミックの制作技術にキャラクターの息づかいや間（ま）をより活かした演出と、シーンごとの情報強度に応じた映像処理を導入しているという。
「Animatica」が制作することにより、既存のモーションコミックでは到達できなかった”情動の動き”を描出し、マンガの魅力を活かしつつ、アニメの見やすさを実現。
従来のアニメよりもコストや制作期間を抑え、新たなアニメ表現の可能性を提示する制作方式を採用しており、今後も新たな技術開発を続けていく予定とのことだ。
第一弾作品として、『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』のリリースを予定！
『北斗の拳』作中では独特の奇声をあげて散っていく「ザコたち」がどのような物語を紡いでいくのか、どうぞお楽しみに！
（C）武論尊・原哲夫／コアミックス 1983, （C）ザコたちの挽歌製作委員会
