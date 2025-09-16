¥É¥ë±ß°ì»þ£±£´£¶¡¥£·£°¶áÊÕ¡¢¥É¥ë°Â¤È±ß¹â¤¬º®ºß¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï¡¢¥É¥ë±ß¤Ï146.70¶áÊÕ¤Ë°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë°Â¤È±ß¹â¤¬º®ºß¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥É¥ë±ßÁê¾ì¤¬²¡¤·²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë°Â°µÎÏ¤Ï¡¢ÌÀÆü¤ÎÊÆ£Æ£Ï£Í£Ã¤ò¹µ¤¨¤¿Íø²¼¤²´ÑÂ¬¤äÇ¯ÆâÍø²¼¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£²²ó¤«¤é£³²ó¤Ø¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ¤¹¤ë»×ÏÇ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£±ß¹â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¶É¤ËÂÐ¤¹¤ë»×ÏÇ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÀôÇÀÁê¤¬ÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¡¢²ÃÆ£ºâÌ³Áê¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤¬±ßÇã¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£ÍÎÏ¤ÊÂÐÎ©¸õÊä¤Î¹â»Ô»á¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÍø¾å¤²¤äºâÀ¯µ¬Î§¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤Î¤è¤¦¤À¡£
USD/JPY¡¡146.89¡¡EUR/USD¡¡1.1795¡¡EUR/JPY¡¡173.25
