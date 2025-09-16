ANA¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç ¥Þ¥¤¥ë¤¬ºÇÂç10ÇÜÃù¤Þ¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª9/30¤Þ¤Ç¤¬¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹
ANA¥Þ¥¤¥ë¤òÃù¤á¤Ê¤¬¤éÃÏ°è¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë¡ÖANA¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤¬¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¤½¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ë¡Ö10Ç¯ÌÜ¤ÎÂç´¶¼Õº×¡×Âè6ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ANA¥«¡¼¥É¥Þ¥¤¥ë¥×¥é¥¹¤Î¥Þ¥¤¥ë¤¬ºÇÂç10ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬9·î30Æü(²Ð)¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ø»²²ÃÅÐÏ¿¤·¡¢¹ç·×10,000±ß°Ê¾å¤Î´óÉÕ¤òANA¥«¡¼¥É¤Ç·èºÑ¤¹¤ë¤È¡¢ANA¥«¡¼¥É¥Þ¥¤¥ë¥×¥é¥¹¤Î¥Þ¥¤¥ë¤¬ÄÌ¾ï¤è¤êÂ¿¤¯Ãù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð10ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¡Ö»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¡©¡×¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î»²²Ã¾ò·ï¤äÊ£»¨¤ÊÃêÁª¥ë¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÃí°ÕÅÀ¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤À¤±¤ÎANA¥Þ¥¤¥ë¤ò¸¤¯ÂçÎÌ¤ËÃù¤á¤ëÊýË¡¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó»²²Ã¤Ë¤ÏÅÐÏ¿¤¬É¬¿Ü
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÆÃÅµ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢ANA¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤ª¤è¤Ó¡ÖANA¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë»²²ÃÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¤¡¢ANA¥«¡¼¥É¤Ç·èºÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»²²ÃÅÐÏ¿Á°¤Î´óÉÕ¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ºÒ³²»Ù±ç´óÉÕ¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
´óÉÕ³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Þ¥¤¥ëÇÜÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¡ªºÇÂç10ÇÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹
º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ANA¥«¡¼¥É¤Ç¤Î¹ç·×´óÉÕ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Þ¥¤¥ë¤ÎÇÜÎ¨¤¬ÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¹ç·×10,000±ß°Ê¾å¤Î´óÉÕ¤Ç¤Ï¡¢ANA¥«¡¼¥É¥Þ¥¤¥ë¥×¥é¥¹¤¬ÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ç·×40,000±ß°Ê¾å¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç200Ì¾¤¬6ÇÜ¤Ë¡¢¹ç·×60,000±ß°Ê¾å¤Ç¤ÏÃêÁª¤Ç150Ì¾¤¬8ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹ç·×80,000±ß°Ê¾å¤Î´óÉÕ¤ò¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç100Ì¾¤Ë¡¢ANA¥«¡¼¥É¥Þ¥¤¥ë¥×¥é¥¹¤¬ÄÌ¾ï¤Î10ÇÜ¤Ë¤Ê¤ëÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃêÁª¤Ë³°¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¹ç·×10,000±ß°Ê¾å¤Î´óÉÕ¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ANA¥«¡¼¥É¥Þ¥¤¥ë¥×¥é¥¹¤Ï2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ANA¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ10¼þÇ¯Âç´¶¼Õº×¡¡Âè6ÃÆ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¡³µÍ×
¡ÖANA¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂè6ÃÆ¤Ç¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯9·î1Æü(·î)¡Á9·î30Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»²²ÃÅÐÏ¿¤Î¾å¡¢´ü´ÖÃæ¤ËANA¥«¡¼¥É¤Ç¹ç·×10,000±ß°Ê¾å¤Î´óÉÕ¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢ANA¥«¡¼¥É¥Þ¥¤¥ë¥×¥é¥¹¤¬ÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´óÉÕ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆÃêÁª¤ÇºÇÂç10ÇÜ¤Î¥Þ¥¤¥ë¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÇÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Î¾å¸Â¤Ï10,000¥Þ¥¤¥ë¤Ç¡¢2025Ç¯12·î²¼½Üº¢¤ËÀÑ»»¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖANA¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤Î¥Þ¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¼Â¼Á2,000±ß¤ÎÉéÃ´¤ÇÊÖÎéÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤ªÆÀ¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤ÆÂçÎÌ¤ÎANA¥Þ¥¤¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëÆó½Å¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
9·î30Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ø¤Î»²²ÃÅÐÏ¿¤òËº¤ì¤º¤Ë¹Ô¤¤¡¢¤³¤ÎÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ãù¤á¤¿¥Þ¥¤¥ë¤Ç¡¢¼¡¤ÎÎ¹¹Ô·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ê²èÁü¡§ANA¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ë
