株式会社WorldLink & Companyは、「iPhone 17 Pro」「iPhone 17 Pro Max」に対応したPolarProブランドのケース「LiteChaser 17」の予約を開始した。11月中旬の発送を予定している。

9月19日（金）より発売されるiPhone 17 Pro/iPhone 17 Pro Maxに対応した多機能ケース。

写真家や映像制作者向けに設計されており、既存の「LiteChaser」対応レンズやフィルターをスライドで着脱するシステムを採用する。専用のグリップも用意。

新シリーズで新たに追加された「CineGold」「CineBlack」を含む9種類のフィルターと、5種類のレンズが利用できる。

PolarPro LiteChaser 17 ケース

MagSafeに対応しており、ケースを装着した状態での充電やアクセサリーの利用が可能。

PolarPro LiteChaser 17 グリップ

iPhone 17 Pro用：1万1,000円 iPhone 17 Pro Max用：1万1,000円

「LiteChaser 17」に増設するグリップ。コールドシューマウントと1/4インチネジ穴を備え、ライトやマイクなどのアクセサリーも装着できる。

PolarPro LiteChaser専用フィルター

iPhone 17 Pro用：6,490円 iPhone 17 Pro Max用：6,490円

ゴールドミスト系ソフトフィルター「CineGold フィルター」と、ブラックミスト系ソフトフィルター「CineBlack フィルター」を新たに追加した。どちらも一般的なミスト効果の1/2程度の拡散効果となる。

PolarPro LiteChaser向けの専用フィルターとしては、既存の7種類を含め全9種類となった。

また、別売の「PolarPro LiteChaser 15/16/17 67mm フィルターアダプター」を使えば、67mm径のカメラレンズ用フィルターが装着できる。

PolarPro LiteChaser 15/16/17 67mm フィルターアダプター

PolarPro LiteChaser専用レンズ

CineGold フィルター：1万1,000円 CineBlack フィルター：1万1,000円 VND2-5 Black Mistフィルター：1万5,840円 VND2-5フィルター：1万5,840円 ブラック ミスト フィルター：8,800円 CPフィルター：1万2,320円 Shortstache Everydayフィルター：1万3,970円 Shortstache Mist-PLフィルター：1万3,970円 UV フィルター：8,800円 PolarPro LiteChaser 15/16/17 67mm フィルターアダプター：3,300円

クイックスライド式の着脱システムに対応

Warp 1x レンズ：1万2,320円 Warp 2x レンズ：1万2,320円 Shifty レンズ：1万2,320円 Refract レンズ：1万2,320円 Split Warp レンズ：1万2,320円