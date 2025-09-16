¡ÖÁª¼ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤È¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Ç¾¡¤Á¡¢À¤³¦¤ÈÀï¤¦¡×¤òÎ¾Î©¡ÄJ¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º³«ºÅ»þ´Ö¤¬·èÄê!
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï16Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç12·î11Æü(ÌÚ)¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÇ¯´ÖÉ½¾´¼°¡Ö2025J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Î³«»Ï»þ´Ö¤¬16»þ30Ê¬(Í½Äê)¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æü19»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ëAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2(ACL2)2025-26¤Î¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òºÌ¤Ã¤¿Áª¼ê¤ä´ÆÆÄ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ùÀÓ¤ò»¾¤¨¤ëÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ØÁª¼ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ù¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢J¥ê¡¼¥°¤¬·Ç¤²¤ë¡Ø¥¢¥¸¥¢¤Ç¾¡¤Á¡¢À¤³¦¤ÈÀï¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÂÎ¸½¤¹¤ëACL¤â¡¢¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤ÇºÇÂç¸ÂÂº½Å¤¹¤Ù¤Âç²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢ACL¤Î»î¹ç¤È½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÊ¿ÆüÍ¼Êý¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÁª¼ê¡¦´ÆÆÄ¡¦¥¯¥é¥Ö¤ò»¾¤¨¤ë¾ì¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ë¤Æ¤´´ÑÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
