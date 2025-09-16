DECO*27がセルフリミックス『モニタリング（Best Friend Remix）』を公開！ あのヤンデレ曲がまさかの“親友ソング”に!?

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『DECO*27 - モニタリング (Best Friend Remix) feat. 初音ミク』というDECO*27さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

デコミク LIVE starring 初音ミク『Hello』Produced by DECO*27 / OTOIRO

2026年2月14日(土)開催決定！

DECO*27 - モニタリング (Best Friend Remix) feat. 初音ミク

2024年11月に公開され、その狂気的な愛情表現でリスナーに衝撃を与えたDECO*27さんの楽曲『モニタリング』。そのセルフリミックスとなる『モニタリング (Best Friend Remix) feat. 初音ミク』が公開され、感動の渦を巻き起こしています。

原曲は、ドアスコープ越しの視点で描かれる異様な愛情が特徴的な楽曲。不穏で中毒性の高いサウンドと、愛がゆえに相手を監視してしまうというヤンデレな世界観は、多くのファンに強烈なインパクトを残しました。

今回公開された「Best Friend Remix」は、その世界観を根底から覆す、まさに“if”の物語。アレンジは原曲の持つスリリングな雰囲気を残しつつも、より明るくポップで爽やかなサウンドへと生まれ変わっています。

このリミックスの真骨頂は、巧みに変更された歌詞とMVの演出にあります。原曲で「きみがひとり“XX”してるの知ってるよ」と問い詰めていた部分は、リミックスでは「きみがひとり“涙”してるの」と、友人を心配する言葉に。音楽も歌詞も最小限の変更しかしていないのに、その世界観の変化は実に鮮烈です。

前作の答え合わせのようにもなっている本楽曲。両方のバージョンを聴き比べて、違いを味わってみてはいかがでしょうか。ただのリミックスだと思って聴き進めると、思わず息をのむ“ある瞬間”が訪れます。ぜひ最後まで楽しんでみてください。

視聴者コメント

文／高橋ホイコ