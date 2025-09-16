東京世界陸上第3日

陸上の世界選手権東京大会第3日が15日、国立競技場で行われた。男子棒高跳び決勝で、アルマント・デュプランティス（スウェーデン）が、6メートル30の世界新記録で3連覇を達成。五輪も含めると世界大会で5連覇となった。

6メートル15で3連覇を決めた絶対王者は、世界新記録の6メートル30にバーを上げた。

1回目、2回目は惜しい跳躍ながらバーが落下。最終3回目のアタック、人類で最も高く舞うとバーは揺れたものの、成功した。国立に大歓声が降り注ぎ、デュプランティスは雄叫びを上げた。

自身14度目となる世界新記録。6メートル30は、世界陸連（WA）のスコアリングテーブルでは1350点となる。

このポイントは男子100メートルでは9秒60に相当。ウサイン・ボルトの世界記録9秒58にはわずかに及ばないが、“ボルト級”のハイレベルなレコードだった。

男子マラソンでは1時間58分24秒相当。2024年に死去したケルヴィン・キプタムさんが保持する2時間0分35秒の世界記録を大幅に上回る。



