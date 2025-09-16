◆パ・リーグ オリックス０―５ソフトバンク（１５日・京セラＤ大阪）

オリックスが、平野佳寿投手（４１）と来季契約を更新する方針であることが１５日、分かった。すでに平野本人と面談し、豊富な実績と経験だけでなく、チームの精神的支柱としても高く評価。チームはこの日、２年連続でリーグ優勝を逃したが、今後もベテラン右腕が必要不可欠な存在と判断した。

プロ２０年目の今季は、４月３日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）で史上４人目となるＮＰＢ通算２５０セーブを達成した。同１１日に出場選手登録を抹消され、ここまで３試合の登板。時にコンディション不良を訴えながらも、ウエスタン・リーグでは１５試合で防御率１・８０の成績を残している。

２１年に米大リーグからオリックスへ復帰し、守護神として一昨年までのリーグ３連覇に貢献。野球に取り組む姿勢や人間性は、後輩選手の模範となってきた。オリックス球団としても初の名球会入りを果たしているレジェンド。プロ２１年目の舞台を用意するのは、自然な流れと言える。

就任１年目の岸田護監督（４４）と０５年のドラフトで同期入団。現役時代から親交が深く、唯一無二の盟友でもある。４１歳はパの最年長投手。オンリーワンの方法で、来季も岸田オリックスに貢献することが期待されている。