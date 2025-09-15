【レンチン6分】残暑はレンジ1回レシピが最高！とろとろジューシー『ねぎ塩チキン』

9月になってもまだまだ暑い！ キッチンに長く立つのがつらい日は、レンジひとつで作れる簡単おかずが頼もしい。

鶏むね肉にからむのは、香り豊かなねぎ塩だれ。ジューシーなズッキーニと合わせれば、食欲そそる一皿があっという間に完成します。

『レンチンねぎ塩チキン』のレシピ

材料（2〜3人分）

鶏胸肉……1枚（約250g）

ズッキーニ……1本（約200g）

ねぎ……1/2本（約40g）

〈ねぎ塩だれ〉

しょうがのみじん切り……1/2かけ分

ごま油……大さじ1

塩……小さじ2/3

粗びき黒こしょう……小さじ1/2

片栗粉……小さじ1

作り方

（1） 材料の下ごしらえをする

ズッキーニはへたを切り、幅1cmの輪切りにする。ねぎは粗いみじん切りにする。鶏肉は皮を除き、幅1cmほどの一口大のそぎ切りにする。

（2）たれと鶏肉をからめる

ボールにたれの材料を混ぜ、鶏肉、ねぎを加えてからめる。

（3）レンジ加熱する

直径22cmほどの耐熱皿にズッキーニを広げ入れ、（2）をたれごと広げてのせる。ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で6分ほど加熱して、ざっくりと混ぜる。

たれに片栗粉を混ぜるのがおいしくレンチンするコツ。とろみがついて味がよくからみます。

ジューシーな鶏肉とねぎ塩だれの香りで、最後まで箸が止まらない一皿。忙しい日の食卓にも大活躍すること間違いなしです！

（『オレンジページ』2025年9月2日号より）