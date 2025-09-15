【レンチン6分】残暑はレンジ1回レシピが最高！とろとろジューシー『ねぎ塩チキン』
9月になってもまだまだ暑い！ キッチンに長く立つのがつらい日は、レンジひとつで作れる簡単おかずが頼もしい。
鶏むね肉にからむのは、香り豊かなねぎ塩だれ。ジューシーなズッキーニと合わせれば、食欲そそる一皿があっという間に完成します。
『レンチンねぎ塩チキン』のレシピ
材料（2〜3人分）
鶏胸肉……1枚（約250g）
ズッキーニ……1本（約200g）
ねぎ……1/2本（約40g）
〈ねぎ塩だれ〉
しょうがのみじん切り……1/2かけ分
ごま油……大さじ1
塩……小さじ2/3
粗びき黒こしょう……小さじ1/2
片栗粉……小さじ1
作り方
（1） 材料の下ごしらえをする
ズッキーニはへたを切り、幅1cmの輪切りにする。ねぎは粗いみじん切りにする。鶏肉は皮を除き、幅1cmほどの一口大のそぎ切りにする。
（2）たれと鶏肉をからめる
ボールにたれの材料を混ぜ、鶏肉、ねぎを加えてからめる。
（3）レンジ加熱する
直径22cmほどの耐熱皿にズッキーニを広げ入れ、（2）をたれごと広げてのせる。ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で6分ほど加熱して、ざっくりと混ぜる。
たれに片栗粉を混ぜるのがおいしくレンチンするコツ。とろみがついて味がよくからみます。
ジューシーな鶏肉とねぎ塩だれの香りで、最後まで箸が止まらない一皿。忙しい日の食卓にも大活躍すること間違いなしです！