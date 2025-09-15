ノジマは9月11日に、「ノジマ マルエツ稲毛店」をマルエツ稲毛店（千葉県千葉市）の3階にオープンした。営業時間は10〜20時。



●ノジマポイント最大20％還元も



今回オープンしたノジマ マルエツ稲毛店は、スーパーマーケットをはじめとする暮らしに密着した多様なお店が揃う複合施設において、買い物のついででも立ち寄りやすい利便性の高い店舗となっている。



10月5日までの期間はオープンセールとして、ノジマポイントを最大20％還元する。また、「ノジマ」アプリへの新規登録で、500円引きクーポン、BOXティッシュ、ノジマオリジナルエコバッグがもらえる。



すでに「ノジマ」アプリ登録済みの人には、商品の購入でコットンエコバッグをプレゼントする。