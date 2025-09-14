インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、「駒込駅前スマイル矯正歯科」（同豊島区）と共同で、「歯がきれいだと思う」女性有名人についての調査を実施。その結果を公開しました。

調査は2025年7月14日から同月22日、全国の男女を対象にインターネットで行われました。計1000人から有効回答を得ています。

3位は、俳優の石原さとみさん。55票でした。回答者からは「ドラマでとても歯がきれいなのを見た」（20代男性）、「歯並びがきれいで、歯の色も自然な白さで清潔感がある」（50代女性）、「歯並びとかを含めてきれいな人」（30代女性）といった声が寄せられたとのことです。

2位には、俳優の北川景子さんがランクイン。64票。「笑ったときに見える白さが印象的です」（40代男性）、「不自然な感じではなく、顔の印象と合っている色合いや形だと感じます」（50代男性）、「歯並びがよくて白いから」（40代女性）といったコメントがあったということです。

そして1位は、俳優の綾瀬はるかさんで、85票を獲得しました。「彼女の笑顔に白い歯がとてもよく映えると思う」（30代女性）、「健康的で自然な美しさの印象があります」（40代女性）、「歯が白くて歯並びもよいから」（40代男性）などの回答が集まったとのことです。