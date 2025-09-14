ソフトバンクは、オンライン専用ブランド「LINEMO」とワイモバイルで、eSIMの対応機種にAppleの新型スマートフォンiPhone 17／ Pro／Pro MAX、iPhone Airを追加した。

新規でLINEMOを契約する場合は、Webから申し込み後、専用アプリで開通可能。

既存のLINEMOユーザーで、iPhone XS／XR以降のiPhoneからiPhone 17シリーズ／Airに機種変更する場合は、iOS 17へのアップデートとセットアップ完了後、「eSIMクイック転送」によりeSIM再発行手続き不要で機種変更が可能。

Android、iPhone 8／X以前のiPhoneからiPhone 17シリーズ／Airに機種変更する場合は、セットアップ完了後、利用しているスマートフォンからSIM変更サイトにアクセスし、eSIMを発行。その後、Wi-Fiネットワークに接続できる環境で、発行したeSIMをiPhone 17シリーズ／Airで設定する流れ。

既存のワイモバイルユーザーで、iPhone XS／XR以降のiPhoneからiPhone 17シリーズ／Airに機種変更する場合は、iOS 17へのアップデート後、「eSIMクイック転送」によりeSIM再発行手続き不要で機種変更が可能。その後、iPhone 17シリーズ／Airのセットアップを行う。

iPhone 8／X以前のiPhoneからiPhone 17シリーズ／Airに機種変更する場合は、店頭でのeSIM切り替えとなる。