東京世界陸上が開幕

陸上の世界選手権東京大会が13日、国立競技場で開幕した。東京での開催は1991年以来、34年ぶり。最初の決勝種目、男子35キロ競歩で川野将虎（旭化成）は2時間37分15秒で18位。死力を尽くしたゴール後は、倒れこんで痙攣を起こした。

2022年オレゴン大会は1秒差で銀メダル、2023年ブダペスト大会銅メダル。悲願の世界一を目指した川野だったが、厳しいレースになった。

ウルタード（エクアドル）を追って2番手を歩いていた27キロ付近で異変が起きた。ふらつき、胸を押さえて苦悶の表情。嘔吐したとみられたものの、その後も懸命に歩を進めたが、ペースは上がらずメダル争いから脱落した。

18位でなんとか国立競技場のゴールにたどりついたものの、フィニッシュ後に仰向けに倒れ、足などに痙攣を起こした。胸を苦しそうに押さえ、駆け付けた救護スタッフに車いすに乗せられて退場。銅メダルを獲得した勝木も心配そうに近寄っていた。

レース後、ミックスゾーンでの取材対応はなく、容体が心配された。その後、取材対応した谷井孝行競歩担当ディレクターは「意識は最初からある。歩ける状態で、救急搬送されたり、病院に運ばれたりはない」と説明した。

直前に実施された会見では「まだ実際に会えていない選手もいるが、医務室に行ってアイスバスに入るなど早急な対応をとって、全員が問題ない状態。（スタッフが）早急に対応をとって選手を守ってくれたことに感謝している」と話していた。



（THE ANSWER編集部）