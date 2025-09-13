明日14日に井上尚弥VSアフマダリエフ

ボクシングの世界スーパーバンタム級（55.3キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が14日に、名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦に臨む。13日は同会場のサブアリーナで前日計量が行われ、井上が55.2キロ、アフマダリエフが55.0キロとそれぞれ一発パスした。計量の様子は一般公開され、集まったファンに見守られながら運命の一戦が成立した。

異例の一般公開で行われ、1492人の観客が集結。井上が登場すると、スマートフォンを構えたファンが歓声を上げた。2人は引き締まった決戦ボディが披露し、クリアのアナウンスで再び喝采。両者はフェースオフで約12秒間、火花を散らした。アフマダリエフはシャドーを見せるなど、興奮気味にファンサービスしていた。

井上は計量後、「思った以上に盛り上がっていました」と喜んだ。アフマダリエフの印象については「ここからリカバリーもしてだいぶデカくなると思う。アマチュア時代から含めてベテランなので」とコメント。明日に向け「違う井上尚弥を。そんな自分を期待したい」と語った。

12日の会見で、井上は「どんな形でも、どんな内容でもしっかり勝ちに行く」と決意。対面したアフマダリエフも「体調はとてもいい。100％整えている」と自信を見せていた。これまで挑発的な発言を繰り返していたが、井上陣営に民族衣装の「チャパン」をプレゼントするなど、友好ムードを漂わせていた。

井上陣営はアフマダリエフを「キャリア最大の強敵」と位置づける。勝てば世界4階級制覇王者の“カネロ”ことサウル・アルバレス（メキシコ）を抜き、単独で世界最多5度目の4団体同時防衛となる。アフマダリエフは元WBA＆IBF統一王者で、現WBA暫定王者。2016年のリオデジャネイロ五輪では、バンタム級で銅メダルを獲得した。

井上は今年5月に米ラスベガスで行われたラモン・カルデナス（米国）との前戦で、2回にダウンを奪われながらも逆転の8回TKO勝ち。アフマダリエフを下せば、来年5月に計画している中谷潤人（M.T）との大一番へ前進する。

興行は、NTTドコモの映像配信プラットフォーム「Lemino」で独占無料生配信。戦績は32歳の井上が30勝（27KO）、30歳のアフマダリエフが14勝（11KO）1敗。



（THE ANSWER編集部）