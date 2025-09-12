通勤バッグぼろぼろ →【ROPÉ PICNIC】で新調！ 大人が持ちたい♡「きれいめバッグ」

通勤バッグがくたびれてきたら新調のタイミング。上品さと実用性を兼ね備えた、大人が持ちたい「きれいめバッグ」が【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】からリリース中です。毎日使いたくなるようなシンプルで飽きのこないデザインが魅力。収納力や使い勝手の良さにも期待でき、快適な通勤時間をサポートしてくれそうです。

ベルトが効いた上品トート

【ROPÉ PICNIC】「ベルトデザインクラシックトートバッグ」\6,589（税込）

ビジネスシーンにフィットしてくれそうなシンプルバッグ。ベルトデザインがクラシカルなアクセントとなり、洗練された印象です。A4サイズが収まる実用性も魅力。カラーはツヤのあるレザー調素材のブラックと、柔らかな印象のスエード調素材のキャメルとベージュの3色展開。ひとつあると重宝しそうな、大人にふさわしいきちんと見えトートバッグです。

仕切り上手なトートで通勤をスマートに

【ROPÉ PICNIC】「3層フロントベルトデザイントートバッグ」\4,796（税込・セール価格）

見た目の上品さと機能性を兼ね備えたトートバッグ。バッグ本体から繋がるユニークなハンドルと、エレガントな留め具がアクセント。中は3層に分かれており整理整頓しやすそうです。カラーは画像のアイボリー × ライトブラウンラインのほか、ブラック、ライトグレー × アイボリーラインの3色です。

お得感たっぷりな一石二鳥バッグ

【ROPÉ PICNIC】「me fit BAG ワンショルダートート & ミニショルダーバッグ」\5,995（税込）

ワンショルダーバッグとミニショルダーバッグの2個セットで、活用の幅が広がりそうな一石二鳥アイテム。すっきりとした縦長シルエットのショルダーバッグはA4サイズに対応。セットのミニショルダーは長財布が入るサイズ感で、休憩時間の外出やメインバッグのサブとしても活躍するかも。カラーは大小同色のブラックとベージュ、ライトブラウン × イエロー、ダークブラウン × グリーンの全4パターン。

肩にフィットして持ちやすそう

【ROPÉ PICNIC】「me fit BAG フィットワンショルダーミドルバッグ」\4,994（税込）

レザー調の素材が高見えするワンショルダーバッグ。やや小ぶりながら11.5cmのマチがあり、500mlのペットボトルや日傘なども収納できるサイズ感です。公式サイトによると「体のラインに沿ったディテールにこだわったバッグ」とのこと。収まりが良いデザインで肩から落ちにくく邪魔になりにくいので、混雑する通勤時間帯のストレスを緩和してくれるかも。全5色展開。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ