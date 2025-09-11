《スペシャルゲストに小泉今日子さん出演決定!!》

【写真】「小泉今日子さん出演決定」二丁目界隈をざわつかせた衝撃告知

Xで、そう告知をしているのは、新宿二丁目にあるクラブ『A』。

9月13日と14日に行われる同店のオープン13周年記念パーティーに小泉今日子本人が出演し、歌を披露するという。これには新宿二丁目に通いつめる人たちも興奮を隠せない様子だ。

「ここらでは今日子が二丁目のステージに“降臨”するって大騒ぎよ。今日子の歌が好きな人も多いから、みんな彼女をひと目でも見たいと思っているはず。もちろん私もその一人だけどね」（二丁目のスナックで働く店員）

新宿二丁目はアジア最大級のゲイタウンとしても有名な街。最近はLGBTQ＋への認知と理解が広がり、夜な夜な賑わいをみせている。週刊女性記者も早速、実際に会場となるクラブへ足を運んだ。店内は100人ほどが入れる規模で裏口は見当たらず。自身がメインのコンサートを開けば10倍以上の広さの会場を埋めるだろう小泉が、ゲスト出演することになったいきさつを店のスタッフに聞いてみると、

「キョンキョンがこのクラブの記念イベントに出演することは聞いていますが、詳しくは知らないんです。この店はいわば“箱”として機能しているだけで、イベントごとにスタッフはみんな入れ替わるから……」

小泉の個人事務所に出演の経緯を問い合わせたが、回答はなかった。また、イベントの運営元に問い合わせたところ「取材はお断りさせていただきます」とのことだった。

タモリと「二丁目は楽しいですよね」

今回、小泉が“公式”にイベントに参加することに二丁目は騒然としているが、プライベートでは訪れることも多いようだ。

「2014年に放送された『笑っていいとも！』のテレフォンショッキングに小泉さんが出演した際には、30歳くらいのころから新宿二丁目に通っていることを明かしています。MCのタモリさんと“あそこ楽しいですよね”と盛り上がっていました」（芸能ライター、以下同）

かつて週刊女性が新宿ゲイバーのママを取材した際も“今日子がゲイバーによく来てるって知り合いに聞いて、その店に通って一緒に写真を撮ってもらったことがあるのよ”という話を聞いたことも。

「小泉さんは2018年に大手芸能プロから独立して以降、自分で舞台制作のプロデュースをするようになり、受ける仕事も自分が気に入って納得した案件に絞っています。9月のゲスト出演も長く通っている新宿二丁目という街への小泉さんなりの“恩返し”なのかもしれません」

今回のイベントに参加するには、当日券の購入のみで、前売り券の販売はない。まさに“いのちがけ”の争奪戦になる予感!