チャンネル登録者数83万超の人気YouTuber「午前0時のプリンセス」（ぜろぷり）メンバーのJESSICA（ジェシカ）さんが、2025年9月8日にインスタグラムを更新。恋人と交際10周年を迎えたことを報告した。

「変わらず私たちらしく想いあっていこうねっ」

ジェシカさんはインスタグラムで、「10th anniversary 8/9で10年経ちました！」と切り出し、恋人と愛犬の3ショットを公開。恋人の顔はスタンプで隠しているが、あごひげや明るい色の髪、太く鍛え上げられた腕はあらわになっている。

また、投稿に添えられた動画では、恋人の横顔がチラリと見えている。

ジェシカさんはこうつづった。

「バタバタで全然会えず、やっとゆっくりタイム 変わらず私たちらしく想いあっていこうねっ」

コメント欄には「ジェシカちゃんおめでとう〜 眼福すぎる」「おめでとう ダーリンムキムキだね」「彼氏さん顔見えてなくてもかっこいいの出ちゃってるwww」「勝手に彼氏さん坂口憲二だと思ってます 容姿が似てる」「彼氏ほんとイケメンすぎる」などと書き込まれている。