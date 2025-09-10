「アークナイツ：エンドフィールド」の配信時期が発表。Apple Eventにて新映像がチラ見せ正式配信はもう少し先に
GRYPHLINEのプレイステーション 5/PC/iOS/Android用3Dリアルタイム戦略RPG「アークナイツ：エンドフィールド」の配信時期が2026年初頭となることが明らかになった。
「アークナイツ：エンドフィールド」は長きにわたって開発が行なわれている新作タイトル。すでに配信が行なわれているタワーディフェンスRPG「アークナイツ」とはゲームプレイが大きく異なり、3Dを採用した作品となる。
クローズドβテストの実施や東京ゲームショウをはじめとしたイベントへの出展は行なわれていたものの、正式な配信日については未定となっていたが、Appleの配信番組「Apple Event」にて本作の映像が登場。新製品となるiPhone 17 Proの紹介パートで本作のゲームプレイ映像が用いられている。【Apple Event 9月10日（日本時間）】
59分45秒あたりで「アークナイツ：エンドフィールド」のゲーム映像が登場する
あわせてApple公式ページ上では、iPhone 17 Proのプレスリリース内で本作が2026年初頭に配信予定であると記載。詳細な配信日については明かされていないが、配信時期が大まかに発表された形となった。
なお、本作は9月25日より開催されるイベント「東京ゲームショウ2025（TGS2025）」へのプレイアブル出展も決定しており、ブースでは様々なグッズの配布も予定されている。
【#TGS2025 特典情報解禁！】- アークナイツ：エンドフィールド (@AKEndfieldJP) September 5, 2025
来場者特典、試遊特典等を公開しました！
管理人の皆さんの #GRYPHLINE ブースへのご来場を心よりお待ちしております！
詳細は特設サイト、当日の案内をご確認ください。
▼特設サイトhttps://t.co/Bw6gXqt7Ey#アークナイツエンドフィールド#エンドフィールド pic.twitter.com/NRLgeiXXBw
