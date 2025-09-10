創刊70周年記念「りぼん展 〜平成×令和〜」少女漫画大集合！ 記念グッズも登場
1955年に発行開始された少女漫画雑誌『りぼん』（集英社刊）が、創刊70周年を記念した展覧会「りぼん展 〜平成×令和〜」が、東京・大阪で開催されることが決定した。気になる記念グッズ情報が到着！
少女漫画雑誌『りぼん』の70周年を記念した展覧会が開催！
貴重な原画や、フォトスポットなど、体験と原画を兼ね備えた展示内容をお楽しみいただける本展の展示内容の詳細、チケット情報、記念グッズ等の最新情報が到着した。
展示作品は以下の通り。※作家名五十音順
・朝香のりこ『吸血鬼と薔薇少女』
・いしかわえみ『絶叫学級』『絶叫学級 転生』
・大詩りえ『猫田が気になって仕方ない。』
・香純裕子『古屋先生は杏ちゃんのモノ』
・木下ほのか『ハツコイと太陽』
・黒崎みのり『バディゴ！』『初×婚』
・酒井まゆ『永田町ストロベリィ』『ロッキン★ヘブン』
・園田小波『チョコミミ』
・種村有菜『神風怪盗ジャンヌ』『紳士同盟†』
・津山ちなみ『HIGH SCORE』
・春田なな『スターダスト★ウィンク』『つばさとホタル』
・藤井みほな『GALS！』
・藤原ゆか『CRASH！』
・前川涼『アニマル横町』
・槙ようこ『愛してるぜベイベ★★』『きらめきのライオンボーイ』
・牧野あおい『さよならミニスカート』
・松本夏実『夢色パティシエール』
・村田真優『ハニーレモンソーダ』
・雪丸もえ『ひよ恋』
・柚原瑞香『なないろ革命』
本展では貴重な生原画を展示するほか、りぼん年表、懐かしの過去の付録などを紹介。
そのほか、作品の世界観を楽しめるフォトスポットや、19人の作家による描き下ろし色紙も展示される。
さらに、香純裕子・木下ほのか・酒井まゆ・松本夏実・柚原瑞香の5名の作家陣の絵の描き方を動きで見ることができる貴重な「描き下ろし色紙ドローイング動画」は必見！
作家がどんな風に作品を完成させていくのか、ぜひその目でお楽しみを。
入場特典にはチケットクリアファイル（全11種）、物販購入特典としてはお1人様1会計あたり2200円（税込）お買い上げごとにチケット風カード（全26種）をランダムで1枚プレゼントされる。
気になるグッズ情報も到着！
名作の1シーンを楽しめる「コマプレートスタンド」のほか、『ハニーレモンソーダ』や『初×婚』のキャラクターの「ぬいパル」、魅力的な女性キャラクターたちのビジュアルが楽しめる「フォトカードコレクション／GALS！」がラインナップ。
そのほか、『りぼん』のロゴがモチーフの「アクリルキーホルダー」や本展のための各作家陣の描き下ろし色紙をデザインした「色紙コレクション」もご用意されている。
『創刊70周年記念 りぼん展 〜平成×令和〜』は、東京は有楽町マルイのイベントスペースにて2025年10月4日（土）〜2025年10月19日（日）、大阪はなんばマルイのイベントスペースにて2025年11月8日（土）〜11月24日（月）の期間で開催。
少女漫画、『りぼん』ファンにはたまらない展覧会、貴重な資料や原稿、集めたくなるオリジナルグッズを楽しんでね！
☆描き下ろし色紙イメージやグッズなどをチェック！（写真14点）＞＞＞
りぼん70周年/集英社
少女漫画雑誌『りぼん』の70周年を記念した展覧会が開催！
貴重な原画や、フォトスポットなど、体験と原画を兼ね備えた展示内容をお楽しみいただける本展の展示内容の詳細、チケット情報、記念グッズ等の最新情報が到着した。
・朝香のりこ『吸血鬼と薔薇少女』
・いしかわえみ『絶叫学級』『絶叫学級 転生』
・大詩りえ『猫田が気になって仕方ない。』
・香純裕子『古屋先生は杏ちゃんのモノ』
・木下ほのか『ハツコイと太陽』
・黒崎みのり『バディゴ！』『初×婚』
・酒井まゆ『永田町ストロベリィ』『ロッキン★ヘブン』
・園田小波『チョコミミ』
・種村有菜『神風怪盗ジャンヌ』『紳士同盟†』
・津山ちなみ『HIGH SCORE』
・春田なな『スターダスト★ウィンク』『つばさとホタル』
・藤井みほな『GALS！』
・藤原ゆか『CRASH！』
・前川涼『アニマル横町』
・槙ようこ『愛してるぜベイベ★★』『きらめきのライオンボーイ』
・牧野あおい『さよならミニスカート』
・松本夏実『夢色パティシエール』
・村田真優『ハニーレモンソーダ』
・雪丸もえ『ひよ恋』
・柚原瑞香『なないろ革命』
本展では貴重な生原画を展示するほか、りぼん年表、懐かしの過去の付録などを紹介。
そのほか、作品の世界観を楽しめるフォトスポットや、19人の作家による描き下ろし色紙も展示される。
さらに、香純裕子・木下ほのか・酒井まゆ・松本夏実・柚原瑞香の5名の作家陣の絵の描き方を動きで見ることができる貴重な「描き下ろし色紙ドローイング動画」は必見！
作家がどんな風に作品を完成させていくのか、ぜひその目でお楽しみを。
入場特典にはチケットクリアファイル（全11種）、物販購入特典としてはお1人様1会計あたり2200円（税込）お買い上げごとにチケット風カード（全26種）をランダムで1枚プレゼントされる。
気になるグッズ情報も到着！
名作の1シーンを楽しめる「コマプレートスタンド」のほか、『ハニーレモンソーダ』や『初×婚』のキャラクターの「ぬいパル」、魅力的な女性キャラクターたちのビジュアルが楽しめる「フォトカードコレクション／GALS！」がラインナップ。
そのほか、『りぼん』のロゴがモチーフの「アクリルキーホルダー」や本展のための各作家陣の描き下ろし色紙をデザインした「色紙コレクション」もご用意されている。
『創刊70周年記念 りぼん展 〜平成×令和〜』は、東京は有楽町マルイのイベントスペースにて2025年10月4日（土）〜2025年10月19日（日）、大阪はなんばマルイのイベントスペースにて2025年11月8日（土）〜11月24日（月）の期間で開催。
少女漫画、『りぼん』ファンにはたまらない展覧会、貴重な資料や原稿、集めたくなるオリジナルグッズを楽しんでね！
☆描き下ろし色紙イメージやグッズなどをチェック！（写真14点）＞＞＞
りぼん70周年/集英社