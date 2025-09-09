この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「歯科医の暴露チャンネル【前岡遼馬】」が公開した動画「【警告】命の危険あり！気軽に歯石取りに行くのは絶対にやめて！」で、前岡歯科医院院長の前岡遼馬氏が、歯のクリーニング（歯石除去）に伴うリスクについて注意を呼びかけた。



動画の冒頭で前岡氏は「気軽な歯のクリーニングは絶対にやめろ」と述べ、「意識高い系のケアと思われがちだが、場合によっては命の危険にさらされるリスクがある」と主張した。動画では、歯石除去後に体調不良や高熱を訴える相談が寄せられることがある、などの内容も紹介している。



前岡氏は危険の理由を2点に整理した。1つ目は、歯石除去により口腔内の細菌が全身へ拡散しうる点である。歯ぐきに炎症がある状態でクリーニングを行うと、傷口から細菌が血流に入り、菌血症（血液中に細菌が存在する状態）を起こす可能性があると説明し、全身の倦怠感や高熱の一因となりうると述べた。



2つ目は、歯周病の再発・進行を招く可能性である。クリーニングで一時的に症状が軽くなっても、日々の歯磨きが不十分なままではプラーク（歯垢）が再付着して炎症が再燃すると指摘。前岡氏は「歯周病は歯医者で治してもらう病気という認識を持たないこと」が重要だとし、患者自身が正しい知識でセルフケアの質を高める必要性を強調した。



また、妊娠中の人、心臓疾患の既往がある人、高齢者などはリスクが高いとして、歯石除去は歯ぐきの炎症が収まってから受けるべきだと述べた。まずは出血がない状態を目指し、歯磨きの質を上げることを優先するよう促している。



最後に前岡氏は「日本の保険医療制度には根本的な問題がある」とし、「正しい知識を身につけて、自分の身を自分で守るしかない」と訴えた。なお、本件は動画内での同氏の見解であり、受診の可否や治療方針は個々の症状や主治医の判断によって異なる。