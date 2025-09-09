9月7日、広島戦を2-0で制し、2年ぶり7度目のセ・リーグ優勝に輝いた阪神タイガース。1990年に巨人が達成した9月8日という記録を更新し、両リーグで史上最速の優勝となった。就任1年目の藤川球児監督（45）が胴上げされながら歓喜のガッツポーズを決めるシーンが目に焼き付いた野球ファンは多かったことだろう。

【写真】〈超美人！妻は3歳年上のインスタグラマー〉「彼氏とデートなう」な1枚、大自然に囲まれたウェディングフォト

歴史的な独走の背景にあったものとは──？ 新人指揮官とは思えない藤川監督のマネジメント力、投手陣の層の厚さなどが挙げられているが、”充実した私生活”も勝因のひとつかもしれない。選手会長を務める中野拓夢内野手（29）はスポーツ紙の取材に、食事面などでサポートしてくれる妻への感謝を述べていた。

中野は昨年1月、〈この度、お付き合いさせていただいていた方と結婚いたしました〉と球団を通じて結婚を公表した。お相手は、”一般女性”としていたが、実はSNSの世界ではかなりの有名人のようだ。『NEWSポストセブン』はかつて、妻が3歳年上の人気インスタグラマー・宮所舞さんであることを報じている。ファッション誌ライターが解説する。

「大阪でOLとして働いていた宮所さんですが、2017年から始めたインスタグラムはフォロワーが7万人以上。その発信力の高さを買われて、多数のアパレルブランドとコラボアイテムを発売してきた人気インスタグラマーです」

結婚発表の前から、周囲の選手も公認の関係だったという。宮所さんの知人が証言する。

「一昨年のゴールデンウィークには、阪神の本拠地・甲子園からほど近い、兵庫・有馬温泉の高級旅館にふたりで宿泊していました。結婚発表直前の2023年12月、阪神のハワイへの優勝旅行にも彼女が同伴していましたよ。すでに周囲の選手たちには、公認の仲だったんだと思います。

サングラスやバッグを貸し借りしあったり、似たようなデザインのスニーカーを買ったりと、ファッションの趣味も合うと聞いています。中野選手は舞ちゃんのセンスに全幅の信頼を置いているようです」

中野は、昨年の秋季キャンプ前に選手会長に就任。選手側の要望をまとめて球団と交渉する一方で、プレイヤーとしては攻守両面で活躍し、あらゆる方向からチームに貢献してきた。そして、今回の歴史的優勝だ。

現在、宮所さんのInstagramアカウントは非公開になっているが、前出の宮所さんの知人が、結婚後の投稿について語る。

「WBC優勝で日本中がお祭り騒ぎになっても、野球関連の投稿は一切ナシ。インスタではほとんど、中野選手の影をちらつかせませんでした。

結婚後の投稿では薬指に指輪が光っていますが、宮所さんのインスタで”夫”が顔出しすることは一切ありません。結婚式の写真をアップした際も、新郎の顔を徹底的に隠していました。中野選手ご自身や、そのファンの心情に徹底的に配慮しているようで、彼女の謙虚な人柄を感じます」

守るべき最高の伴侶を得て、チームを優勝へと導いたようだ。