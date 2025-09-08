9月8日までに、歌手の華原朋美が自身のInstagramを更新。《君がいるから頑張れるよ》と題し、我が子を抱きしめ、頬にキスをする仲良し親子のツーショットをアップした。今、その華原の近影が衝撃をもたらしている。

「2019年5月、事務所を通じて《新しい家族と新時代を迎えられる事もとても幸せに思います》と、妊娠したことを正式に発表。 同年8月に、未婚のまま第1子の長男を出産しています。現在は、2021年にマネジャーで当時イベント会社社長だった男性と結婚した後、2022年5月に離婚。シングルマザーとして息子を育てています」（芸能プロ関係者）

6歳になる息子との微笑ましいショット。《いつもありがとう、ママは最高に幸せだよ、これからもいっぱい笑おうね》と愛のコメントを綴っていた。

そんな中、ファンが注目したのは華原の現在の姿だった。X上では

《え！華原朋美めっちゃ痩せた》

《ともチャン、痩せたね。すごい。どういうダイエットしたんだろう？》

といった声がならんでいる。2019年の出産後に一時的に体重が増加していた華原。その後、ダイエットに励んでおり、その成果が出たというわけか。

「アップされていた写真の華原さんは、タイトな黒のワンピースで高いハイヒールを着用していました。そんなワンピースから出る手足は、別人のようにほっそり。一瞬見間違えるほどの激変ぶりでしたよ」（前出・芸能プロ関係者）

2023年には、体重を79kgから約50kgまで落とし、約30kgの減量に成功。大幅なダイエットから今なお、スタイルをキープしているようだ。

「華原さんは、ダイエット成功後も、SNSでパーソナルトレーニングに引き続き励む様子を投稿していました。2024年には7年ぶりとなる全国ツアー『LIVE TOUR 2024-2025〜LOVE IS BEST〜』を開催。そこに向けて、岩盤浴やジムでのトレーニング、断食など様々なダイエットに取り組んでいたようです。華原朋美としてのプロ意識が、今の姿に現れていますね」（前出・芸能プロ関係者）

愛息のためにも、健康を維持しながら歌い続けて欲しい。