9月8日 発表

ANYCOLORは、同社が運営するVTuberタレントグループ「にじさんじ」に所属するライバー「グウェル・オス・ガールさん」が10月9日を以って卒業することを発表した。

グウェル・オス・ガールさんは、唯一無二の「エルフの司会者」としてにじさんじを支え、常にオリジナル企画にも挑戦し、にじさんじの最前線でバラエティを引っ張っていた。

今後の対応として、同氏のYouTubeメンバーシップは2025年11月10日に非公開となり、グッズやボイスなどのコンテンツに関しては順次販売停止を行なっていくほか、YouTubeにあるアーカイブやXなどのSNSについては、卒業後も公開の継続を予定している。

また、ファンレターの受け付けは11月30日到着分までとしているほか、本日9月8日21時よりYouTubeにて卒業についての配信を予定している。

【【にじさんじ】卒業します【グウェル・オス・ガール】】

