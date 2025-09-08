【新興国通貨】ドルペソは１８．７２台=メキシコペソ



ドルペソは１８．７２台での推移。先週末は米雇用統計前の１８．７０前後から、雇用統計を受けたドル売りに１８．５８２を付けた。しかしすぐに反発。リスク警戒の動きがドル買い新興国通貨売りに繋がり、１８．７４台までと、発表前水準を超えての上昇。週明けは少しドル安の１８．６８台スタートもすぐに買いが入り、雇用統計後の高値圏を付けるも、その殻のドル買いには慎重。

対円では週末に石破首相が退陣を表明下子を受けた円売りに先週末の７円８８銭前後から７円９３銭前後まで上昇。少し落として７円９０銭台。



MXNJPY 7.909

外部サイト