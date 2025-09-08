この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【32インチの究極】非常にきれいな4Kモニター『Dell 32 Plus 4K QD-OLEDモニター S3225QC』をレビュー。最後はこれですね」で、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏がDell製32インチQD-OLEDモニターを詳細にレビューした。動画冒頭で「めちゃくちゃ黒が締まっていて綺麗です。今黒帯出てますけど、これはね、文句なしですね」と、その画質の高さに太鼓判。さらに「これは注目ですよ」と導入しながら、期待感をあらわにした。

戸田氏は、付属品や本体デザインから組み立て方法、端子の仕様まで細かく解説。「全体が粉体塗装みたいなザラッザラの白なんですよ。これ滑らなくていいと思いますし、手の油とか目立ちにくいですね」とマテリアルの質感も評価。「HDMI端子が1つしか付いていない」「DisplayPort非搭載」など割り切った設計についても「ノートパソコンの相棒ですよっていう感じ。これはこれでいい」と、用途に合った割り切りを肯定的に紹介している。

特に画質については「画面の仕上げ最高ですね」と高級感に言及し、「めちゃめちゃ立体的で綺麗じゃないですか。なんか手前のピーマンとか、手前にあるように見えません？」と驚く一幕も。「僕は見たことないですね。非常に美しいです」と絶賛した。加えて、スピーカー音質の項目でも「音質も音量も素晴らしいとしか言いようがないです」とコメント。「USB Type-Cポートがハブ代わりにもなり、ケーブル一本でPCとつなげる便利さ」も高く評価した。

最後に「一枚の大画面モニターを机の上に置いて使うなら、32がもう最適解というか、一番最大に近いと思います」と述べ、「画質なんかはもうほとんど90点くらいいくんですが、価格とサイズ考えると、まあ万人向きではないので、この点数になりましたが、欲しい方にとっては、もう80点余裕で超えていると思います」と総合得点73点を付けて動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:00

Type-C特化！割り切った入出力仕様を解説
04:03

迫力サイズと詳細寸法を徹底紹介
11:58

メンバー限定の特典＆ファンクラブのご案内

関連記事

【これは便利だぞ】 いよいよアンカーからもケーブル巻き取り式充電器登場。「Anker Nano Charger 35W, Built In 巻取り式 USB Cケーブル」をレビュー

【これは便利だぞ】 いよいよアンカーからもケーブル巻き取り式充電器登場。「Anker Nano Charger 35W, Built In 巻取り式 USB Cケーブル」をレビュー

 【手書きがいいぞ】狙い目のタブレットをレビュー。「Galaxy Tab S10 Lite」は、手ごろな価格でSペンがIIですよ！

【手書きがいいぞ】狙い目のタブレットをレビュー。「Galaxy Tab S10 Lite」は、手ごろな価格でSペンがIIですよ！

 【手書きがいいぞ】狙い目のタブレットをレビュー。「Galaxy Tab S10 Lite」は、手ごろな価格でSペンがIIですよ！

【手書きがいいぞ】狙い目のタブレットをレビュー。「Galaxy Tab S10 Lite」は、手ごろな価格でSペンがIIですよ！
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

戸田覚ガジェット【辛口】点数評価_icon

戸田覚ガジェット【辛口】点数評価

YouTube チャンネル登録者数 30.20万人 3184 本の動画
戸田覚　ビジネス書作家　株式会社アバンギャルド、株式会社戸田覚事務所代表取締役著書150冊以上、連載月間30本以上好評執筆中IT機器、ガジェットの最新モデルをキャリア30年超のベテランが【辛口レビュー】。使いこなしなどのワザもお届けします！
youtube.com/channel/UC-IdN5EFZvzzZGqgul8eXKQ YouTube