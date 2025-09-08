この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画「【32インチの究極】非常にきれいな4Kモニター『Dell 32 Plus 4K QD-OLEDモニター S3225QC』をレビュー。最後はこれですね」で、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏がDell製32インチQD-OLEDモニターを詳細にレビューした。動画冒頭で「めちゃくちゃ黒が締まっていて綺麗です。今黒帯出てますけど、これはね、文句なしですね」と、その画質の高さに太鼓判。さらに「これは注目ですよ」と導入しながら、期待感をあらわにした。



戸田氏は、付属品や本体デザインから組み立て方法、端子の仕様まで細かく解説。「全体が粉体塗装みたいなザラッザラの白なんですよ。これ滑らなくていいと思いますし、手の油とか目立ちにくいですね」とマテリアルの質感も評価。「HDMI端子が1つしか付いていない」「DisplayPort非搭載」など割り切った設計についても「ノートパソコンの相棒ですよっていう感じ。これはこれでいい」と、用途に合った割り切りを肯定的に紹介している。



特に画質については「画面の仕上げ最高ですね」と高級感に言及し、「めちゃめちゃ立体的で綺麗じゃないですか。なんか手前のピーマンとか、手前にあるように見えません？」と驚く一幕も。「僕は見たことないですね。非常に美しいです」と絶賛した。加えて、スピーカー音質の項目でも「音質も音量も素晴らしいとしか言いようがないです」とコメント。「USB Type-Cポートがハブ代わりにもなり、ケーブル一本でPCとつなげる便利さ」も高く評価した。



最後に「一枚の大画面モニターを机の上に置いて使うなら、32がもう最適解というか、一番最大に近いと思います」と述べ、「画質なんかはもうほとんど90点くらいいくんですが、価格とサイズ考えると、まあ万人向きではないので、この点数になりましたが、欲しい方にとっては、もう80点余裕で超えていると思います」と総合得点73点を付けて動画を締めくくった。