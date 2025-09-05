山田涼介、ジェラート ピケのモデルに就任！ルームウェアをまとうビジュアル公開
山田涼介が「“gelato pique」（ジェラート ピケ）2025秋冬シーズンコレクションモデルに起用され、特設ページ第1弾が公開された。
■山田涼介がリラックスした大人の魅力を表現
山田涼介をモデルに初起用した『JOEL ROBUCHON & GELATO PIQUE』（JOEL の「E」は、ウムラウトありが正式表記）新作コレクションの特設ページは、9月5日12時に「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、「ジェラート ピケ オム公式オンラインストア」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて公開。
山田涼介は、ステージ上やテレビで見せるクールな表情とは違った、ルームウェアをまとった際のナチュラルでリラックスした雰囲気と大人の魅力を表現している。
また、山田涼介がまとう2025秋冬シーズンコレクションの最新ビジュアルや、撮影のオフショットを収めたムービーなどのコンテンツも、ジェラート ピケ公式Instagramにて続々公開される。
今後もシーズンを通して山田涼介が見せる多彩な表情と、ファッショナブルでハッピーな着こなしで届けられるジェラート ピケの新作ルックに注目だ。
■【画像】山田涼介ジェラート ピケ着用カット
■2025秋冬ビジュアル公開予定スケジュール
第1弾：9月5日12時
第2弾：9月中旬
第3弾：10月下旬
第4弾：11月中旬
■関連リンク
ジェラート ピケ 公式Instagram
https://www.instagram.com/gelatopique_official/
gelato piqueオフィシャルオンラインストア
https://gelatopique.com/
GELATO PIQUE HOMME オフィシャルオンラインストア
https://gelatopique-homme.com/
USAGI ONLINE
https://usagi-online.com/
Ryosuke Yamada OFFICIAL SNS
X
https://x.com/Ryosuke_Storm
TikTok
Hey! Say! JUMP OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/15