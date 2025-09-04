LAÈ¯¥É¡¼¥Ê¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤¬Âå´±»³¤Ë¾åÎ¦¡ª 40¼ïÎà°Ê¾å¤â¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬ÀªÂ·¤¤
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹À¸¤Þ¤ì¤Î¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤¬ÆüËÜ½é¾åÎ¦
ÅìµÞÅì²£Àþ¡¦Âå´±»³±Ø¤«¤éÊâ¤¯¤³¤È6Ê¬¤Û¤É¡£¡Ö¥í¥°¥í¡¼¥ÉÂå´±»³¡Ê¤í¤°¤í¡¼¤É¤À¤¤¤«¤ó¤ä¤Þ¡Ë¡×¤Î2¹æÅï¤Ë¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä½ÂÃ«Âå´±»³Å¹¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯5·î15Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä½ÂÃ«Âå´±»³Å¹¡×¤Ï¡¢1952Ç¯¤ËÁÏ¶È¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹À¸¤Þ¤ì¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òÃæ¿´¤Ë27Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤Å¹¤¬¡¢ÂÔË¾¤ÎÆüËÜ¾åÎ¦¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ëµðÂç¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä·¿¥µ¥¤¥ó´ÇÈÄ¤âÅÐ¾ì
¤Þ¤ºÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Î²£¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµðÂç¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä·¿¤Î¥µ¥¤¥ó´ÇÈÄ¡£
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×1¹æÅ¹¤Ç¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëµðÂç¤Ê´ÇÈÄ¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆüËÜ¤Î1¹æÅ¹¤Ë¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Î´ÇÈÄ¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ëºîÉÊ¤Î¡Ø¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó2¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£
²èÌÌ¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î´ÇÈÄ¤¬¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª
Ä¾·ÂÌó4£í¤â¤¢¤ëÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Ê´ÇÈÄ¤Ë¡¢¿´Ìö¤é¤»¤Ê¤¬¤é¤¤¤¶ÆþÅ¹¡£
½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ÖÂç·¿¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡ª ·Á¤â¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê40¡Á50¼ïÎà¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬¡¢ºÇÂçÌó1000¸ÄÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤¯4¥¿¥¤¥×¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É½ÌÌ¤Ëº½Åü¤òÇö¤¯¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿ÄêÈÖ¤Î¥°¥ì¥¤¥º¥É¥ì¥¤¥º¥É¤ä¥·¥å¥¬¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ê¤É¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÁÇËÑ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¡£
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥«¥é¡¼¥¹¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·´Å¤µ¤ä¿©´¶¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Î³Ú¤·¤µ¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¡×¡£
¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¬¤¢¤ê¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤ä¥¯¥Ã¥¡¼¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Ê¤É¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡£
¿§Á¯¤ä¤«¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¡ª
ÃíÊ¸¤Ï¥»¥ë¥Õ¥ª¡¼¥À¡¼Êý¼°¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°±¦Â¦¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ç¡¢ÆâÁõ¤Î°ìÉô¤ä²È¶ñ¤Ë¥¦¥Ã¥É¤ò»ÈÍÑ¤·²¹¤«¤ß¤ò±é½Ð¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¾ÈÌÀ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¤¬Éº¤¤¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¶õ´Ö¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÉ»æ¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤¬²áµî¤Ë¥³¥é¥Ü¤·¤¿ºîÉÊ¤ä´ë¶È¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
ÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ï¥ì¥·¥Ô¡õ¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÁÇºà
¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤ÇËèÄ«¼êºî¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¥É¡¼¥Ê¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹Ê´¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿½À¤é¤«¤µ¤ä¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤²¹¤ä¼¾ÅÙ¡¢À¸ÃÏ¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éºÇÅ¬¤Ê»þ´Ö¤ÇÍÈ¤²¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
Ì£¤â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âËþÅÀ¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë»×¤ï¤ºµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë
º£²ó¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Ç1ÈÖÂç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Æ¥¥µ¥¹ ¥°¥ì¥¤¥º¥É¡×¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Î²¦Æ»¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Ö¥°¥ì¥¤¥º¥É¥ì¥¤¥º¥É¡×¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¥ã¥ó¥Ç¥£ ¥ì¥¤¥º¥É¡×¤Î3ÅÀ¡£
Á¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥È¥ì¡¼¤Ë¤Î¤Ã¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¿¤Á¤«¤éÉº¤¦¡¢´Å¤¤¹á¤ê¤È¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬±£¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª
²¦Æ»¤Î¡Ö¥°¥ì¥¤¥º¥É¥ì¥¤¥º¥É¡×¡£¥¤¡¼¥¹¥È¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë¥·¥å¥¬¡¼¥°¥ì¥¤¥º¡Êº½Åü¤Î¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤ò¤Û¤É¤³¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
°ì¸ý¤«¤¸¤ë¤È¡¢¥·¥ã¥ê¤Ã¤È¤·¤¿»õ¤¶¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¥·¥å¥¬¡¼¥°¥ì¥¤¥º¤Î´Å¤µ¤¬ÃÆ¤±¤Þ¤¹¡£À¸ÃÏ¤Ï¤Õ¤ï¤Ã¤È¥¨¥¢¥ê¡¼¤Ê¿©´¶¤Ç¡¢À¸ÃÏ¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤ËÄø¤è¤¤´Å¤µ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤ËÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¿©¤ÙÂ³¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¤¡ª
¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»×¤ï¤º¼æ¤«¤ì¤ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¥ã¥ó¥Ç¥£ ¥ì¥¤¥º¥É¡×¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥¤¡¼¥¹¥È¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÅü°á¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤¿Í·¤Ó¿´ËþºÜ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç»¸ü¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡õ´Å¡Á¤¤Åü°á¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¡¢¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¡£À¸ÃÏ¤ÎÁÇËÑ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ä·Ú¤µ¤¬¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÉ÷Ì£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÀ¸ÃÏ¤äÅü°á¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¤·¤¿¿©´¶¤â³Ú¤·¤¤ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¡¢´ÅÅÞ¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¡ª
ÆüËÜ¸ÂÄê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥°¥Ã¥º¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤
ÆüËÜ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥ì¥â¥Í¡¼¥É¤Ï2¤Ä¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥ì¥â¥Í¡¼¥É¡×¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¥å¥é¥½¡¼¤È¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ì¥â¥Í¡¼¥É¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤È¥ì¥â¥ó¥¹¥é¥¤¥¹¤òÆþ¤ì¤¿´Å¤º¤Ã¤Ñ¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¡£¥Ö¥ë¡¼¥¥å¥é¥½¡¼¤Î¶ì¤ß¤ò¤Û¤ó¤Î¤ê´¶¤¸¤ë¡¢Âç¿Í¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¥ì¥â¥Í¡¼¥É¡×¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë²Ì½Á¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥ì¥â¥Í¡¼¥É¤Ë¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î²ÌÆù¤È¥¹¥é¥¤¥¹¥ì¥â¥ó¤òÆþ¤ì¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎÉ÷Ì£¤¬²Ã¤ï¤êÄÌ¾ï¤Î¥ì¥â¥Í¡¼¥É¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤â¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ä¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Å¹¤Î³°´Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º´¶¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¥Ç¥¤¥ê¡¼¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¡Ê¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤Î¤¿¤á¸½ºß¤ÏÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¢¤ê¡Ë
¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥í¡¼¥¹¥È¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ÈÁêÀÈ´·²¤Î¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥¢¥¤¥¹¡¿¥Û¥Ã¥È¡×¡¢¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤Ë¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥Ô¥ª¥«¤òÆþ¤ì¤¿¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼ ¥¿¥Ô¥ª¥«¡×700±ß¤ä¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥·¥§¥¤¥¯¤Ë¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥ß¥ë¥¯¥·¥§¥¤¥¯¡×800±ß¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖFREAK¡ÇS STORE¡Ê¤Õ¤ê¡¼¤¯¤¹ ¤¹¤È¤¢¡Ë¡×¤¬´ë²è¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤·¤¿¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥°¥Ã¥º¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤È»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§Å¸³«¡£T¥·¥ã¥Ä¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥°¥ì¡¼¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥«¥é¡¼¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤â¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¡ÖDONUTS¡×¤Î±Ñ»ú¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì´¶¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤ÇÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¼Ì¿¿°ìÈÖ±¦¤Ë¼Ì¤ëT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä½ÂÃ«Âå´±»³Å¹¡×¸ÂÄê¤Î¤â¤Î¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤ËµðÂç¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä´ÇÈÄ¤òÂçÃÀ¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤äT¥·¥ã¥Ä¤ÈÆ±¤¸¤¯¡ÖFREAK¡ÇS STORE¡×¤¬´ë²è¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤·¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Å¹¤Î³°´Ñ¤Î»É½«Æþ¤ê¤Î¥¥ã¥Ã¥×¡Ê¼Ì¿¿±¦¡¢º¸¡Ë¤ÎÈÎÇä¤â¡£
ÈóÇäÉÊ¤Î¤¿¤áÅ¸¼¨¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥×¡Ê¼Ì¿¿Ãæ±û¡Ë¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥°¥Ã¥º¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹È¯¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä½ÂÃ«Âå´±»³Å¹¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ì¥·¥Ô¡õÁÇºà¤Çºî¤é¤ì¤ë¡¢Ì£¤â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âËþÅÀ¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¤¼¤Ò´®Ç½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¢£¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä½ÂÃ«Âå´±»³Å¹¡Ê¤é¤ó¤Ç¤£¡¼¤º¤É¡¼¤Ê¤Ä¤·¤Ö¤ä¤À¤¤¤«¤ó¤ä¤Þ¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå´±»³Ä®13-1 ¥í¥°¥í¡¼¥ÉÂå´±»³ L2Åï
TEL¡§¤Ê¤·
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á19»þ
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
▶▶¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Photo¡§¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¢¿ÀÂ¼¼ÓºÌ¡Êvivace¡Ë
Text¡§¿ÀÂ¼¼ÓºÌ¡Êvivace¡Ë
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£