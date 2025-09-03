この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

道山ケイ「頑張ろう」より「不安に共感」が大切！恐怖で動けない受験生への声かけとは

「【中3受験生】『焦り』ではなく『恐怖』で勉強に手がつかない子への寄り添い方」と題した最新動画で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイが、受験を前に怖さを感じ勉強に集中できない子どもと親の悩みに丁寧に答えた。



動画では、中学3年生の娘を持つ母親から寄せられた「娘が私立高校専願で受験を控えているが、学力に不安があり恐怖心が強まってしまった。勉強にも身が入らず、親としての声かけに悩んでいる」というリアルな相談が紹介され、その上で道山氏は「こういった受験に対する恐怖心は珍しくありません。大切なのは“頑張ろう”という励ましではなく、まずは“共感を示すこと”です」と力説した。



道山氏は、自身の教師時代の経験を交えながら「つい“頑張ろう”と言いたくなるけれど、根拠が感じられないので子どもには響かない。“大丈夫”の一言より、“その不安は仕方がないよ”と理解を示すのが大切」とアドバイス。さらに、「不安な時に無理に勉強させてもうまく進まない。一緒にゲームをするなど、リラックスできる時間を意識的に作ってあげてほしい」と、家庭内での過ごし方にも具体策を提案した。



最も重要なポイントとして「落ちてもいい環境を作ること」を強調。「人がなぜ不安になるかというと、『不合格だったらどうしよう』と一つの選択肢しかないと思い込むから。でも“合格ならA高校、不合格ならB高校”というふうにどちらに進んでも大丈夫なルートを明確にしておけば、不安は格段に減ります」と語った。自身が安定の教職から独立した経験にも触れ、「一つ道にこだわらず、どちらも経験と捉える。どちらに転んでも成功という考え方が大事」と人生観も交えて説明した。



また、「A高校だけでなく、必ず合格できるB高校もリストに加えておくこと。また、場慣れの意味でも模擬試験を受けて自信をつけるのも有効」と実践的なアドバイスも忘れなかった。加えて「もし私立なら推薦入試が使えないかも検討し、不安が強ければランクを一つ下げてでも確実に合格できる選択肢を作ることも大切」と、親子での柔軟な進路決定を推奨した。



動画の締めくくりで道山氏は「どちらが良い悪いではなく、お子さんが納得できる道を一緒に考えることが一番大事」と語り、「視聴者からの相談も随時受け付けているので、気軽にアクションしてほしい」と呼びかけ、温かなメッセージで動画を結んでいる。