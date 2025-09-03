9月3日、警視庁は、大麻を所持していたとして、俳優の清水尋也容疑者（26）を麻薬取締法違反容疑で逮捕した。

’12年に映画『震動』で俳優デビューした清水容疑者。’14年の『渇き』、’15年の『ソロモンの偽証』など話題映画に次々と出演し、’19年には「第11回TAMA映画賞」で最優秀新進男優賞を受賞。その後も映画『東京リベンジャーズ』シリーズに出演し、特に昨年放送の連ドラ『海に眠るダイヤモンド』（TBS系）での演技は高い評価を受けた。現在は、松本潤（42）主演の日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系）に小芝風花（28）演じるヒロインの同期役で出演中の若手を代表する実力派俳優だ。

各社報道によると、清水容疑者は7月10日ごろ、東京・杉並区の自宅で乾燥大麻を所持した疑いがもたれており、警視庁は3日午前4時過ぎ、清水容疑者宅を捜索し、乾燥植物片や吸引器具などを押収。常習的に大麻を使用していたとみて、植物片の鑑定や入手ルートの特定を進めるという。

放送中のドラマ出演俳優の逮捕も衝撃的だが、ファンをさらに騒然とさせているのは、清水容疑者の逮捕によって明らかになった”もうひとつの新事実”だった。

というのも、今回の報道では、 同居する交際相手の20代の女性もあわせて逮捕されたと報じられているのだ。そのため、Xでは”新事実”に打ちのめされるファンの悲痛な声が続出している。

《清水尋也の逮捕は聞いてないけど、同居の20代女性の話はもっと聞いてない！！ 大麻の説明よりそっち説明して〜》

《清水尋也くん大麻はともかく同居の女がいて一緒に大麻使ってたのかよ》

《清水尋也くんのニュース今ちゃんと見たら同居の女って書かれとって、ダブルパンチ食らっとる》

《清水尋也、薬物やってたことより同居してる女性がいることの方がショックでしんだ》

《清水尋也の逮捕なんかよりも同居人の女がショックすぎてどうしたらいいかな》

「清水容疑者は『大麻を持っていたことは間違いない』と容疑を認めていて、20代の女性も『全て事実です』と供述しているそうです。

清水容疑者は、アイドル的な俳優ではありませんが女性人気も高い存在でした。これまで女性スキャンダルはなかったため、逮捕の事実以上に、恋人がいただけでなく、同棲までしていたことが発覚したことにショックを受けたファンが多かったようです」（芸能ライター）

7日に最終回を迎える『19番目のカルテ』について、TBSは3日、清水容疑者の「出演シーンをカットする方向で対応を進めています」と今後の対応についてコメント。ファンにはつらい出来事が続きそうだ。