映画「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」が地上波で初放送されることが明らかになった。放送は10月5日20時50分から。テレビ東京系列にて放送となる。

「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」は、凄腕スパイの父・ロイド、超能力者の娘・アーニャ、暗殺者の母・ヨル、未来予知犬・ボンドの仮初めの家族の日常を描いた、遠藤達哉氏のマンガ「SPY×FAMILY」を原作にした同名アニメの劇場版。2023年12月に公開された。

本作では、原作者の遠藤達哉氏が監修・キャラクターデザイン原案を手がけ、アーニャの学校の課題のために初めての家族旅行へ出かけたフォージャー家が、ハプニングに巻き込まれていく姿をオリジナルストーリーで描き出す。

10月4日には、劇場版の放送に先立ち、TVアニメSeason 3の初回放送も決定。テレビアニメで最新の物語を楽しんだその翌日には、劇場版を地上波で楽しめる。

「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」

【「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」場面カット】

10月5日地上波放送

【放送情報】

10月5日20時50分からテレビ東京系にて放送

・テレビ東京

・テレビ大阪

・テレビ愛知

・テレビせとうち

・テレビ北海道

・TVQ九州放送

【作品情報】

原作：遠藤達哉（集英社「少年ジャンプ＋」連載）

監修・キャラクターデザイン原案：遠藤達哉

声の出演：江口拓也 種粼敦美 早見沙織 松田健一郎

監督：片桐崇

脚本：大河内一楼

キャラクターデザイン：嶋田和晃

サブキャラクターデザイン：石田可奈

総作画監督：浅野恭司

音楽プロデュース：(K)NoW_NAME

音響監督：はたしょう二

アニメーションアドバイザー：古橋一浩

制作：WIT STUDIO×CloverWorks

製作：「劇場版 SPY×FAMILY」製作委員会

TVアニメ「SPY×FAMILY」

【放送情報】

Season 3 10月4日23時よりテレビ東京系にて放送。

・テレビ東京 10月4日23時～23時30分

・テレビ大阪 10月4日23時～23時30分

・テレビ愛知 10月4日23時～23時30分

・テレビせとうち 10月4日23時～23時30分

・テレビ北海道 10月4日23時～23時30分

・TVQ九州放送 10月4日23時～23時30分

・BSテレ東10月5日24時30分～25時

STAFF&CAST

【STAFF】

原作：遠藤達哉（集英社「少年ジャンプ＋」連載）

監督：今井友紀子

シリーズ構成：山崎莉乃

キャラクターデザイン・総作画監督：嶋田和晃

色彩設計：原 恭子

美術設定：竹内柚紀(草薙) 杉本智美（Unstable）

美術監督：臼井みなみ

CG監督 渡邉啓太（サブリメイション）

撮影監督：佐久間悠也

編集：小口理菜（IMAGICA）

音楽プロデュース：(K)NoW_NAME

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

制作：WIT STUDIO×CloverWorks

（敬称略）

【CAST】

ロイド・フォージャー：江口拓也

アーニャ・フォージャー：種粼敦美

ヨル・フォージャー：早見沙織

ボンド・フォージャー：松田健一郎

フランキー・フランクリン：吉野裕行

シルヴィア・シャーウッド：甲斐田裕子

ヘンリー・ヘンダーソン：山路和弘

ユーリ・ブライア：小野賢章

ダミアン・デズモンド：藤原夏海

ベッキー・ブラックベル：加藤英美里

フィオナ・フロスト：佐倉綾音

（敬称略）

【ストーリー】

人はみな 誰にも見せぬ自分を 持っている――

世界各国が水面下で熾烈な情報戦を繰り広げていた時代。

東国(オスタニア)と西国(ウェスタリス)は、十数年間にわたる冷戦状態にあった。

西国の情報局対東課〈WISE(ワイズ)〉所属である凄腕スパイの〈黄昏(たそがれ)〉は、

東西平和を脅かす危険人物、東国の国家統一党総裁ドノバン・デズモンドの動向を探るため、

ある極秘任務を課せられる。

その名も、オペレーション〈梟(ストリクス)〉。

内容は、“一週間以内に家族を作り、デズモンドの息子が通う名門校の懇親会に潜入せよ”。

〈黄昏(たそがれ)〉は、精神科医ロイド・フォージャーに扮し、家族を作ることに。

だが、彼が出会った娘・アーニャは心を読むことができる超能力者、妻・ヨルは殺し屋だった！

3人の利害が一致したことで、お互いの正体を隠しながら共に暮らすこととなる。

ハプニング連続の仮初めの家族に、世界の平和は託された――。

(C)2023「劇場版 SPY×FAMILY」製作委員会 (C)遠藤達哉／集英社