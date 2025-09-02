小野伸二も驚愕！「何だ、このゴールは」。京都ラファエル・エリアスのニアぶち抜き＆反転ショット「キーパーはなかなか取れない」
元日本代表MFの小野伸二氏が、９月１日の深夜に放送されたフジテレビ系列のサッカー専門番組「MONDAY FOOTBALL みんなのJ」で、京都サンガF.C.のFWラファエル・エリアスについて語った。
J１で首位に立つ京都は、８月30日に行なわれたJ１第28節でファジアーノ岡山とホームで対戦。圧倒的な攻撃力を披露し、５−０で大勝した。
リーグ戦４連勝で９戦負けなしとした一戦で、２ゴールを挙げたのがR・エリアスだ。まずは15分、FW原大智が左サイドからいれたグラウンダーのクロスにボックス内で反応すると、ダイレクトで左足を振り抜き、強烈な一撃をゴール左上に突き刺した。
小野氏は「何だ、このゴールは、ですよね」と驚き、こう続けた。
「ポジショニングももちろんですけど、こんな角度でニアにぶち込まれる。これを打たれたら、キーパーはなかなか取れない。しっかりと枠に収める。素晴らしいですね」
さらに30分、ボックス内で相手を背負いながら原からパスを受けると、鋭く反転し左足でネットを揺らす。小野氏は「身体はもちろん強いですし、右足での持ち出しが良かったですよね」と賛辞を続けた。
この２得点でR・エリアスは今季のリーグ戦で15ゴールと記録し、J１得点ランキングでトップタイに浮上。快進撃を続ける京都を力強く牽引している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】得点ランクトップタイに！ 京都ラファエル・エリアスの圧巻２発
