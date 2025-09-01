「完全に別物」日本で寿司食べた外国人男性、食文化レベルの高さに驚き
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTuberのJukiaが、自身のYouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」にて、ヨーロッパから来日したビジネスマン2人組を観光案内する動画を公開した。
この動画は、Jukiaが空港で出会った初来日の外国人を無料で観光案内し、ホテルまで送り届ける人気企画「FREE RIDE」の一環。今回は、チェコ出身とドイツ出身の男性2人組をゲストに迎え、東京タワーや寿司店などを巡った。
まず一行が向かったのは、日本の象徴ともいえる東京タワー。展望台から広がる東京の夜景に、2人は「こんな高いところなのに街がどこで終わってるのか見えないね！」と息をのんだ。さらに、展望台がわずかに揺れているのを感じると「怖い仕事だね！」と、高所での作業に驚きを見せる場面も。
続いて訪れた寿司店では、本場の味に感動が止まらない様子。ドイツで食べる寿司との違いについて問われると、ドイツ出身の男性は「完全に別物だよ」と断言。続けて「魚の美味しさが天と地の差だよ！」と熱弁し、日本の食文化レベルの高さに驚きを隠せなかった。
さらに、世界に数店舗しかない特別なスターバックス「スターバックス リザーブ ロースタリー」も訪問。店内の豪華な焙煎機やおしゃれな雰囲気に、チェコ出身の男性は「もし東京に住んでたら最低でも週一でここに来るよ！」と大絶賛。初めて見る光景に、2人は夢中でカメラを向けていた。
道中の車内では、日本の街並みについても言及。ドイツ出身の男性が「日本ってほんとにめちゃくちゃキレイで整ってるね！ドイツとは全然違うよ！」と語ると、チェコ出身の男性も「ドイツはもっと全部カッチリしてる感じだけど、チェコはもっとフリースタイルだよ」と、それぞれの国の文化との違いを語り合った。
日本初日から濃密な体験をした2人は、「最高の1日になったよ！」とJukiaに何度も感謝を伝えた。彼らの素直な感動を通して、日本の新たな魅力が伝わる動画となっている。
【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです。 Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo
