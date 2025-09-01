今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月1日（月）〜9月7日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月1日（月）〜9月7日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蠍座（さそり座）】
今週は、感情の深いところにつながることで、新たな夢が見つかりそう。直感が冴えるので、重要な決断を下すのにも良いタイミングです。変化を恐れずに、周りに気を使いすぎず自分のために行動すると◎ 恋愛は、率直な会話を心がけると良いかも。相手の考えもしっかり受け止めるようにしましょう。
★ワンポイントアドバイス★
自分の感情や目標をじっくり見つめ直す時間を持ちましょう。不要なものは手放して。心の声に耳を傾けて行動してみて。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
