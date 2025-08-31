¡Ô¿åÃå¤Î¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤È¼«Âð¥×¡¼¥ë¤Ç¡ÕÂçÃ«æÆÊ¿¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö²ÈÂ²¤ÎÅ°Äì¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¡¢ºÊ¤¬°¦Ì¼¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤·¤Æ´ÑÀï¡Ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¡×
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤â²Â¶¤ËÆþ¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¡£8·î27Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç¤Ï¡¢749Æü¤Ö¤ê¤Î¡Ö¾¡Íø¡×¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æMLBÃ´Åöµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃ«¤ÎÅê¹Æ¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö¤æ¤Ã¤¿¤ê¥Ë¥Ã¥È¤ÎÉô²°Ãå¡×¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤È¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¡ÖÇò¥Ñ¡¼¥«¡¼»äÉþ¤Ç¤Î¤ª½Ð¤«¤±»Ñ¡×
¡Öº£Ç¯6·î¤ËÅê¼êÉüµ¢¤·¤¿ÂçÃ«¡£27Æü¤Ï¡Ø1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡Ù¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó11»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¸å½é¤È¤Ê¤ë¾¡Íø¤Ë¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿°ìÊý¡¢»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡Ø¡Ê¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ë¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡Ù¡ØÌÀÆü¤Ï¥ª¥Õ¤Ê¤Î¤Ç¤ß¤ó¤ÊÁá¤¯µ¢¤Ã¤ÆµÙ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡Ù¤Ê¤É¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÂÐ±þ¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤é¤·¤¤¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤ÈÄìÃÎ¤ì¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡¢´ò¤·¤¤°ìÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Åö½é¤ÎÍ½Äê¤è¤ê¤âÁá¤Þ¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Î¡ÈÆóÅáÎ®Éüµ¢¡É¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¼ÂÀï¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Áá¤¯²óÉü¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢Á°¸þ¤¤Ê·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ø»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡È½çÉ÷ËþÈÁ¡É¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤Æ»¤Î¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö8·î20Æü¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë¤Æ¡¢Åê¼êÉüµ¢¸å¥ï¡¼¥¹¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ø¾ð¤±¤Ê¤¤Åêµå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÄÁ¤·¤¯¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À100%¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏËÜ¿Í¤âÁÛÄêÆâ¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¶ì¤·¤¤½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡31ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¡£ÁÛÁü¤âµÚ¤Ð¤Ê¤¤ÉéÃ´¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤À¡£8·î7ÆüÈ¯Çä¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁí¹ç»¨»ï¡ØNumber Web¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï¡Ö¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Òº£Æü¤Ï¤³¤ì¤«¤éµ¢¤Ã¤ÆÌ¼¤ò¥×¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²È¤Ëµ¢¤ë¤Î¤¬¹¬¤»¤«¤Ê¡Ó¡ÒËÍ¤âÆþ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ºÊ¤â°ì½ï¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤¢¤È¤ÏÌ¼¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢Æü¸þ¤Ü¤Ã¤³¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡Ó
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ë¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¤ÏÂè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿ÂçÃ«¡£2018Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤â¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£ºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¥×¡¼¥ë¤Ç¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤äÌ¼¤µ¤ó¡¢°¦¸¤¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¤â´Þ¤à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î»þ´Ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤â¸µ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¡¢¿å±Ë·Ð¸³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¿åÃå¤Ç±Ë¤°¤³¤È¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹ÂçÃ«Áª¼ê¤Îµ¢Âð¸å¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¡¢²ÈÂ²¤È¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤â¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¡¢É×¤Îµ¢¤ê¤ò¤ä¤Ï¤ê³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡Òº£¤Ï²È¤Øµ¢¤ë¤À¤±¤ÇÃ¯¤«¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬´ò¤·¤¤¡Ó¡ÒÉÔ»×µÄ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ó¤Ê¤É¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤³¤½¤¬Îå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²ÈÂ²¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢¼«Âð¤Ë¤¤¤ë»þ¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë´ÑÀï¤ËÍè¤ë»Ñ¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤ÏÌ¼¤µ¤ó¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤«¤éÀ¼±ç¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÆóÅáÎ®ÅÐÈÄÆü¤Ê¤É¡¢ÀáÌÜ¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï¤è¤¯¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬´ÑÀï¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ°¦¤ÎºÊ¤¬µå¾ì¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆü¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢³èÌö¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥ì¥Ã¥ºÀï¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿Ãæ¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤â¸«¿ø¤¨¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÈÆóÅáÎ®¤Î´°À®¡É¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Ë¨¡¨¡ÂçÃ«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ï°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¦¡£