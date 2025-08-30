多くの人が心待ちにする長期休暇の帰省。しかし、生活スタイルや価値観の異なる家族がひとつ屋根の下で過ごす時間は、時に予期せぬ摩擦を生み出します。

お盆だから…北海道の新居が無料ホテルと化した10日間

大手メーカーに勤務する武田健太さん（35歳・仮名）が、妻の優美さん（34歳・仮名）、息子の颯太くん（8歳・仮名）と共に東京から札幌へ転勤したのは、その年の春のこと。初めての北海道で迎える夏、その知らせは1本の電話からでした。

「『今年のお盆は、そっちに行くから』と、東京に住む母から明るい声で言われました。もちろん嬉しかったですよ。新しい家や、元気に過ごしている孫の顔を見せてやりたい、と。でも、心のどこかで一抹の不安があったのも事実です」

健太さんの不安は、残念ながら的中します。お盆休みに合わせてやってきた両親、正雄さん（68歳・仮名）と悦子さん（65歳・仮名）は、空港に到着した瞬間から完全な「お客様」モードでした。長旅の労いもなく、新居に着くなりソファに深く腰掛け、「お腹すいたなあ」「せっかく来たんだから、毎日うまいもの食べさせてくれよな」と悪びれもなく言いました。

「正直、図々しんですよね、うちの両親」

健太さんにとっても貴重なお盆休み。家族との時間を楽しむ一方、十分な休息を取りたい……しかし、わざわざ東京から両親がやってきているのですから、諦めるしかありません。日中は両親のリクエストに応え、道内各地の観光地をアテンド。夜は疲れ切った体に鞭打って、北海道の新鮮な食材を使った料理を振る舞う。しかし残念ながら、武田さん夫婦のおもてなしを「当然」と、感謝の言葉はほとんどありません。

さらに夫婦を悩ませたのが、両親の過剰な孫への甘やかしでした。

「妻と決めた『ゲームは1日1時間』というルールを、母が『おばあちゃんが許すから』と簡単に破ってしまう。食事の前にチョコレートをあげて、妻がやんわり注意しても『たまにしか会えないんだから、いいじゃないの』と聞く耳を持ちません。それは久々に感じたストレスでした」

健太さんが父親に苦言を呈しても、「固いこと言うなよ。孫が喜んでいるんだからいいじゃないか」と一蹴されるだけ。妻と両親との間で板挟みになり、健太さんはさらに疲弊していきました。

「あなたの親でしょ！」妻の怒りが示した家族の境界線

健太さん宅の緊張状態がピークに達したのは、滞在も終盤に差しかかったある日の夜でした。その日、両親が颯太くんに内緒で、最新の高価なゲーム機を買い与える約束をしていたことが発覚したのです。堪忍袋の緒が切れたのは、これまで黙って耐えていた妻の優美さんでした。

「『いい加減にして！ あなたの親でしょ、私たちのルールをめちゃくちゃにするのはやめてって、ハッキリ言ってよ！』と、キッチンで初めて私に強い口調で言いました。もちろん、妻が怒るのは当然です。しかし、『そんな簡単に言えるか？』と、つい私も声を荒らげてしまった……」

夫婦喧嘩の声を聞きつけた義母が、「まあ、優美さん。健太にそんな言い方しなくても」と口を挟んできた瞬間、健太さんの中で何かが切れました。彼は両親の前に立つと、溜まりに溜まった感情をぶつけました。

「もういい加減にしてくれよ！ 父さんも母さんも、少しはこっちの事情を考えてよ。それにここはホテルじゃないし、俺たちは観光ガイドでもない！ 颯太の教育にも口を出さないでくれ！」

家の中は、一瞬凍り付いたように静まり返りました。「やばい、言い過ぎた--しかし、遅かったです」。その後の数日間は、言うまでもなく気まずい空気が流れました。両親は予定通りに東京へ帰っていきましたが、空港での別れ際も、ぎこちない雰囲気を拭うことはできなかったといいます。

今回の件で、健太さん夫婦は、改めて家族との距離感について考えさせられたといいます。株式会社AlbaLinkが実家まで片道2時間以上かかる男女に聞いたところ、実家が遠いことのメリットとして、最多の「旅行気分で帰省できる」（41.2％）に続き、「実家との程よい距離を保てる」（29.4％）が挙げられました。また6位には「家族と仲良くなれる」（4.2％）がランクインしました。

「私たち家族は、北海道と東京くらいの距離感がちょうどいいのかもしれません」

