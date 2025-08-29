Ä¹Þ¼¹ä¤Ë½¹Ê¹¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥Èµ¿ÏÇ¥é¥Ã¥·¥å¤Î¥¦¥é¡Ä²½¤±¤ÎÈé¤¬Çí¤¬¤ì¤¿¡È¥Ï¥À¥«¤Î²¦ÍÍ¡É¤ÎÃÇËöËâ
¡¡²Î¼êÄ¹Þ¼¹ä¡Ê68¡Ë¤¬¡¢ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È»ÖÊæÈþ±Ù»Ò¡Ê69¡Ë¤È¤ÎÊÌµï¤È40ºÐÇ¯²¼¤Î½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤ÎÉÔÎÑ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ÎË½ÎÏ¡¢Ë½¸À¤Ê¤É¤Îµ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤ÆµçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û·¬ÅÄ²ÂÍ´¤âÊò¤ì¤¿¹Ô¾õ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡© »×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ö¤ê¤È¡ÈÄ¹Þ¼¥½¥ó¥°ÁûÆ°¡É
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¤È½÷À¥»¥Ö¥ó¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÈ¯Çä¤ÎºÇ¿·¹æ¤ÇÆ±»þ¤Ëµ¿ÏÇ¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¼þÊÕ¤«¡¢¶á¤¤´Ø·¸¼Ô¤¬¥ê¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Þ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼þÊÕ¤«¤é¡¢¤É¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤¯¤ÏÊ¬¤«¤í¤¦¤È¤â¤·¤Ê¤¤Íç¤Î²¦ÍÍ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¤Ï¡¢·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë½÷Í¥¤Ë¤è¤ëÀ²Ã³²¹ðÈ¯¤Î¡ÖN¡×¤ÏÄ¹Þ¼¤À¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ä½÷ÀÌäÂê¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤ÎÊóÆ»¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö³ÑÀî½Õ¼ù»á¤È¤Ï¤«¤Ä¤ÆµÁ·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¤½¤Î³ÑÀî»á¤ÈÄ¹Þ¼¤¬¤¢¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¤Î¥¸¥à³«¤¤Ë¸½¤ì¤¿¤È¤¡¢¤ä¤¿¤é¤È¹â°µÅª¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¬°à½Ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤â¡¢»ØÄê¤Î»þ´Ö¤òÌµ»ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡Ø°ìÂÎ¡¢¥Ê¥ËÍÍ¡©¡Ù¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤Ï¤«¤Í¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ä¹¤¯Ä¹Þ¼¤ò¼èºà¤¹¤ëÌ±Êü¥¡¼¶É½Ð¿È¤ÎÈÖÁÈÀ©ºî¼Ô¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÈà¡ÊÄ¹Þ¼¡Ë¤ÏµÈÅÄÂóÏº¤ËÆ´¤ì¤Æ¥Õ¥©¡¼¥¯¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Ø±«¤ÎÍò»³¡Ù¤Ç1977Ç¯¤Ë¥Ó¥¯¥¿¡¼¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¤Ç°ìÅÙ¶å½£¤ËÌá¤ê¡¢ºÆ¤Ó¾åµþ¤··ÝÇ½»¨»ï¤ä¥¢¥¤¥É¥ë»¨»ï¤ËºÜ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬1979Ç¯¤´¤í¡£¤´°ì¹Ô¤ÇÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿Åö»þ¤Î»Ñ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áé¤»¤Æ¡¢È±¤ò¿¤Ð¤·¡¢Ç¯¾å¤Î½÷À¤«¤é¡Ø¹ä¤Á¤ã¤ó¡¢¹ä¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È²áÊÝ¸î¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤ä¤¿¤é¤È¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¡¢³ÊÆ®µ»´ØÏ¢¤È¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢µ¤¤Î¼å¤µ¤ä¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤À¤í¤¦¤È¼þ°Ï¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Çä¤ì¤Ã»Ò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Á¥ä¥Û¥ä¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬·ÝÇ½³¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç½÷Í¥¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿1990Ç¯Âå¤´¤í¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ø¤½¤ÎÅÔÅÙËÜµ¤¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ø¾åÇ¼Ê¸²½¡Ù¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÀÜÂÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Í×Ë¾¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¢£¥ª¥È¥³¤é¤·¤µ¤ÏµõÀª¡¢´Î¿´¤Î²Î¤ÎÇ®ÎÌ¤â¥À¥¦¥ó¤Ç¥Õ¥¡¥óÎ¥¤ì¤¬²ÃÂ®Ãæ
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¿Íµ¤¤Ë¤â±¢¤ê¤¬½Ð»Ï¤á¡¢ºòº£¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤âÂ¨´°Çä¤Ë¤Ï¤Û¤É±ó¤¯¡Ö¶õÀÊº×¤ê¡×¤È°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¸þ¤¤â¤µ¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¸ÇÄê¥Õ¥¡¥ó¤Ï¹âÎð²½¤Î°ìÅÓ¡£¤½¤Î¥Õ¥¡¥óÁØ¤â¡¢ºÇ¶á¤ÎÄ¹Þ¼¤Î²Î¤Ë´Î¿´¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¡¢À²Ã³²µ¿ÏÇ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤â¡Ø´Á¡Ê¤ª¤È¤³¡Ë¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¸¸ÌÇ¡Ù¡ØµõÀª¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¡Ù¤È¼áÁ³¤È¤»¤ºÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¿È¶á¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âµî¤ê¡¢ÊóÆ»ÄÌ¤ê¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Ä¤¤¤ËºÇÂç¤Î¸å¤í½â¤Ç¤¢¤Ã¤¿¸µ½÷Í¥ºÊ¤«¤é¤â»°¤¯¤À¤êÈ¾¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£à²¦ÍÍá¤ÎÃÇËöËâ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡Ä¹Þ¼¹ä¤Î½ê¶È¤ò·¬ÅÄ²ÂÍ´¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÀâ¤¬¤¢¤ë¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û·¬ÅÄ²ÂÍ´¤âÊò¤ì¤¿¹Ô¾õ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡© »×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ö¤ê¤È¡ÈÄ¹Þ¼¥½¥ó¥°ÁûÆ°¡É¡Ä¤Ç¤Ï¡¢·¬ÅÄ¤¬ºî¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ë²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£