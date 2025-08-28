この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

8月28日夜に公開されたYouTube動画「【１ヶ月予報】9月も40℃級あり 少雨の一方、北日本は大雨警戒 気象予報士解説(2025年8月28日夜配信)」で、気象予報士の松浦悠真さんが9月の天候について詳しく解説した。

松浦さんは「全国的に高温の確率が80%ということで、これは季節予報で最も高く設定されている確率です」と述べ、9月も40℃に迫るレベルの猛暑が続く可能性が高いと指摘。「9月上旬くらいまでは、猛暑日というのは当たり前のように出ていくと思います」と、厳しい残暑を強調した。

また、動画では雨の傾向についても詳しく触れ、「東北の太平洋側、関東、甲信、東海地方などでは雨が平年よりも少なくなる予想。一方で北日本の日本海側、とりわけ北海道は大雨に警戒が必要」と警告。「北日本は大雨に警戒が必要になってくるタイミングもあるのでは」と述べた。

台風については「9月上旬はポコポコと発生しそうだが、その後は例年より数が少ない傾向になるのでは」としつつ、「南側は高気圧が強く、北側には寒気も流れ込む。前線の活動が活発になって、北日本には被害が出るような大雨の恐れがある」と、気温と気圧変化の両面から分析した。

動画の最後では、「9月の前半くらいまでは40℃に迫るような気温、場合によっては40℃を超える可能性もある」とし、「北日本は集中豪雨が発生する恐れがあるので、雨の降り方には十分注意してほしい」と視聴者に呼びかけた。

週ごとの詳細な高温・降雨予測や、さらにマニアックな気象データについてはメンバーシップ限定動画で解説予定とし、最後まで実用性の高い情報を届ける内容となった。