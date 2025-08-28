この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ローエの建築都市解説」が公開した動画「【渋谷再開発100年に一度の最終章】消滅する町と2034年“大改造後”の姿」で、迷宮とも呼ばれる渋谷駅周辺で進む“100年に一度”の大規模再開発の全貌と、その背景にある課題について詳しく解説されている。



動画ではまず、渋谷が大規模な再開発を必要とした最大の理由を「地形にあるようです」と指摘。その名の通り「谷」であり、「すり鉢の底に駅があるような地形」だと図解を交えて説明。この特殊な地形が鉄道や道路による街の分断を生み、移動の不便さや建物の老朽化といった長年の課題につながっていたと分析する。



再開発の大きな転機となったのが、2013年の東急東横線の地下化だ。これにより「地上に広大な跡地が生まれました」と語られており、このスペースを活用することから壮大なプロジェクトが本格的に始動した。動画では、再開発の口火を切った「渋谷ヒカリエ」の成功を皮切りに、Google本社を誘致した「渋谷ストリーム」や、新たなランドマーク「渋谷スクランブルスクエア」、そして“住める渋谷”を象徴する「渋谷サクラステージ」といった主要プロジェクトを時系列で丁寧に紹介している。



さらに、2030年に完成予定の空中回廊「東口4階スカイウェイ」にも言及。地上・地下・空中がシームレスに繋がり、「移動そのものが観光になる“立体都市”へと進化」するという未来像が、CGを用いてわかりやすく示されている。



一方で、動画は再開発の光と影にも鋭く切り込んでいる。地価や家賃の高騰によって「元の個性や文化が失われる」懸念や、「利益の多くが大企業に集中」しているといった課題を提示。「ちがいをちからに変える街」という理念を掲げる渋谷が、この巨大プロジェクトを経てどのような街へと変貌を遂げるのか、期待と課題の両面から考えさせられる内容だ。