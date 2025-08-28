STARTO ENTERTAINMENTは28日、Hey！Say！JUMP中島裕翔（32）がきょう28日をもってグループを卒業すると発表した。今後も事務所には在籍し、俳優活動に専念していくという。

中島はコメントを発表。「この度、私、中島裕翔は本日をもちましてHey! Say! JUMPを卒業させていただくこととなりました。突然のご報告となり大変申し訳ございません」と急な報告を謝罪。「デビューから18年、デビュー前を含めるとさらに長い道のりを共に歩ませていただいたメンバーと、どんな時でも応援してくださったファンの皆様のおかげで、沢山の見たことのない景色を一緒に見ることができました。そのどれもが何ものにも代え難く、決して1人では経験できなかったものでした」とファンとメンバーに感謝の気持ちをつづった。

また、今後について「1人の人間として私には何ができるのか、自分とは何なのかと考えた時に、自分にはお芝居に対する強い思いがありました。その思いがさらに確固たるものとなり、今後は自分の足で立って俳優を主軸に活動したいと決断いたしました」とつづっている。

STARTO社の発表では「Hey! Say! JUMPは今年11月でデビュー18周年を迎えますが、20周年に向けての活動の協議を重ねていく中、中島より自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました」とした上で、「その思いを、全員が尊重するという結論に至りましたので、弊社としましても、その意向を尊重することといたしました」と卒業の理由を明かした。8月に入ってからグループで具体的な話し合いを開始し決断に至ったとしている。また、今年10月には個人ファンクラブの開設も予定されているという。

今月31日にグループが出演を予定しているライブイベント「a−nation」には、新体制で出演する。Hey！Say！JUMPは07年11月にCDデビューした8人組グループ。同グループでは、11年に森本龍太郎、21年に岡本圭人がグループを脱退しており、グループを離れるのは3人目となる。

◆中島裕翔（なかじま・ゆうと） 1993年（平5）8月10日、東京生まれ。04年入所。07年Hey！Say！JUMPとしてデビュー。14年「水球ヤンキース」でドラマ初主演。16年「ピンクとグレー」で映画初主演。19年「WILD」で舞台初主演。ファッション誌のレギュラーモデルを長年務め、ベストジーニストの殿堂入りも果たしている。役者としても活動し、映画「#マンホール」で、23年ベルリン国際映画祭を経験している。