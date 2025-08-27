大谷へヤジ飛ばし続けたパドレスファン

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、同地区ライバルファンをも魅了していたようだ。24日（日本時間25日）の試合で45号ソロを放った際に、突然パドレスのファンとハイタッチしたことが話題に。ドジャースの専門メディアから取材を受けたこのファンが、第一印象を振り返った。

大谷はこの試合、5点リードの9回1死から、松井裕樹投手が投じた高めの速球を右翼席へ運んだ。生還後、大谷はベンチ付近にいたパドレスファンとまさかのハイタッチ。これにはデーブ・ロバーツ監督、テオスカー・ヘルナンデス外野手らも笑みを浮かべていた。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」はこのファンにオンラインインタビューを実施。試合中にヤジを飛ばし続けていたサンディエゴ出身のビリー・ジーンさんは、ベンチ横の席を買うのに「2万ドル（約295万円）払ったんだよ」と明かし、ホストのダグ・マケイン氏を「2万ドルだって!?」と驚かせていた。

ジーンさんは義兄弟や友人らと一緒に観戦。「友人に最高の体験をさせたくてボックス席を買ったんだ」とし、大谷を間近で見た第一印象について「とんでもなかったよ。彼は超デカいよ。『ザ・ロックとジェット・リーを足したみたいだ』って最初に言ったんだ」と驚いていた。

結局、ヤジの仕返しを受けることになったジーンさん。「リスペクトするよ」と結果で見返した大谷に対し、敬意を示していた。



（THE ANSWER編集部）